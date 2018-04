Sense8 | annuncia la data dell’episodio finale

wired

(Di giovedì 26 aprile 2018) Quando l’anno scorso Netflix aveva preso la decisione di non proseguire con ulteriori stagioni di, i fan della serie creata dalle sorelle Wachowski erano insorti, scatenando un appello collettivo sui social. Fortunatamente la piattaforma di streaming ha concesso la realizzazione di un ultimo episodio speciale che metta degnamente fine alle intricate vicende dei protagonisti dalla mente intrecciata. E in questi giorni è stato rivelato anche quando potremmo vedere finalmente questa puntata conclusiva. The @arrives June 8! Tell your cluster. pic.twitter.com/FlDwnKzOYW — Netflix US (@netflix) April 24, 2018 Con un poster diffuso sui canali social della serie, infatti, è statoto che i Sensate torneranno per la loro ultima avventura il prossimo 8 giugno. Le due ore (questa la durata dell’ultimo capitolo) serviranno dunque a tirare le fila ...