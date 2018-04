Pronostici Europa League/ Scommesse e quote per le partite (andata Semifinali) : Pronostici Europa League: quote e Scommesse per le partite d’andata delle semifinali. L’analisi e le favorite per Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo (26 aprile).(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 07:12:00 GMT)

Semifinali Europa League oggi (giovedì 26 aprile) : come vedere in tv Arsenal-Atletico Madrid e Salisburgo-Marsiglia. Gli orari e il programma : oggi giovedì 26 aprile si giocano le Semifinali d’andata dell’Europa League 2018 di calcio. La seconda competizione continentale per importanza arriva nel suo momento calcio: Arsenal-Atletico Madrid e Salisburgo-Marsiglia sono le due sfide in programma questa sera, alle ore 21.05. Da una parte si sfidano le due grandi favorite della vigilia, dall’altra spazio a due outsider che cercano la consacrazione: in palio un pezzo ...

Calcio - Europa League 2018 : le Semifinali. Marsiglia e Salisburgo ancora contro - Arsenal-Atletico finale anticipata : Senza sussulti patriottici, dopo l’eliminazione ai quarti di finale della Lazio, andranno in scena domani sera alle ore 21.05 le due semifinali di Europa League: da una parte si affronteranno Marsiglia e Salisburgo, dall’altra Arsenal ed Atletico Madrid. Gare di ritorno, a campi invertiti, giovedì 3 maggio alla stessa ora. Arsenal-Atletico Madrid è certamente il confronto col maggior blasone: i Gunners sono partiti dalla fase a ...

Le Semifinali di Europa League saranno Marsiglia-Salisburgo e Arsenal-Atletico Madrid : Le semifinali di Europa League saranno Marsiglia-Salisburgo e Arsenal-Atletico Madrid: si giocheranno tra il 26 aprile e il 3 maggio. La finale sarà il 16 maggio a Lione, in Francia. Tutte e quattro le squadre hanno giocato almeno una volta la The post Le semifinali di Europa League saranno Marsiglia-Salisburgo e Arsenal-Atletico Madrid appeared first on Il Post.

