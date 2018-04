Selfie & Told : la band Guignol racconta il nuovo disco “Porteremo gli stessi panni” : “Piccole strisce in plastica arrotolava in mano/ sempre lì tra le dita mentre scrutava lontano/ Giù tra i condomini dove non scorgi niente/ Stava calmo e preistorico, come una iguana paziente// E lei tirava dritta, piccola e discreta/ sempre a testa bassa come Madre Teresa/ Dal marciapiede su fino all’ottavo piano/ la croce che dal […]

Selfie & Told : il duo Gibilterra racconta l’EP “Alcune piccole verità” : “Il wifi dopo il cibo è tra le più importanti spese” ? “Wifi” Riccardo Ruggeri e Martino Pini sono gli ideatori del progetto Gibilterra, un progetto musicale verso ogni dove, spinto dall’urgenza di dirsi e dire delle cose con la cifra stilistica di un italianissimo easy pop, intriso d’ironia e melanconia, corroborato da una […]

Selfie & Told : le SesèMamà raccontano l’album omonimo : “è ‘na musica ca è asciuta/ ca ce ha scuncecato ‘a ciorte/ ce ha rigniuto ‘e vita vera/ ce ha purtato gioia e miseria/ l’amicizia e ‘a cumpagnia/ e ‘o burdello ‘nmiezo ‘a via” – “Siente siè” Volete sapere chi sono le SesèMamà? Sono 4 donnone, 3 cantantesse (Brunella Selo, Annalisa Madonna e Fabiana […]

Selfie & Told : il cantautore Foscari racconta l’album “I giorni del rinoceronte” : “Cosa vuoi di più/ di questo sole che trafigge le nuvole / cosa pretendi? / una relazione stabile / Se stabile non è neanche la terra / e stabile non è l’economia / e stabile non è la vita mia / stabile non è neanche la tua/ facciamo che ci rivediamo presto / quando starò […]

Selfie & Told : Lukasz Mrozinski racconta l’uscita del terzo album “Mrozinski” : “Samotny dom/ czekam na list/ ale nie wiem z kont/ Samotny znam/ droge która/ zgubilem sam// Tutaj nic/ nie zostanie/ Tutaj nic/ nigdy nie bylo// Lo sai cos’è che mi disarma?/ È pensare che ogni parola/ inganna quando/ smarrita cerca la verità// Non c’è poi molto da interpretare/ se poi puoi sempre immaginare/ che non […]

Selfie & Told : la band Zagreb racconta l’ultimo album “Palude” : “Senza un fine non ha senso/ senza una fine non hai senso/ tu!// Ignorare è sopravvivere/ ingoiare per raggiungere/ me!// Rivoglio il controllo senza far rumore/ nulla di noi è più essenziale ora// […]” ? “Acme” Ciao amici, siamo gli Zagreb, rock band veneta, metà trevigiana e metà padovana. Zagreb è composta da una voce/chitarra, […]

