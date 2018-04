Sei una m | Kompagna sfigata | lite tra Asia Argento e Salvini

Barbara D'Urso - umiliata da Elenoire Ferruzzi : 'Sei una ricattatrice ignobile e volgare - un ricettacolo di batteri' : Elenoire Ferruzzi non le manda a dire e le sue ultime critiche sono dirette alla conduttrice del Grande fratello , Barbara D'Urso . Tramite Twitter, la donna ha più volte offeso sia Carmelita che il ...

Grande Fratello - Patrizia brutalizza Aida : 'Sei una bugiarda' - chi l'ha tradita davvero : Al Grande Fratello di Barbara D'Urso la tensione nella casa è di nuovo alta il giorno dopo la diretta su Canale 5. Tra i più irritati per la nomination c'è Patrizia Bonetti che ha subito accusato la ...

ANGELO SANZIO - IL KEN ITALIANO/ Danilo : "Sei una prima donna" (Grande Fratello 2018) : ANGELO SANZIO, meglio noto come il ken umano, nella casa del Grande Fratello 2018 è già una star; sui social, però, la sua presenza nel reality di Mediaset non è vista di buon occhio...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 22:30:00 GMT)

Roma - sull’immobile comunale il murale dedicato al boss ucciso : “Sei il nostro angelo”. In 5 anni nessuno lo ha rimosso : “Serafino sei il nostro angelo”. La gigantografia del boss ucciso campeggia da 5 anni sul muro all’R9 di Tor Bella Monaca, senza che nessuno si sia scomodato per rimuoverlo. O che almeno ci abbia provato. Un immobile di proprietà del comune di Roma come gran parte dei complessi di edilizia popolari situati nella borgata di Roma est, tutti marchiati dalla sigla “R”. Il 2 febbraio 2013, quando Serafino Cordaro venne crivellato di colpi nella ...

Grande Fratello - la scenata di Mariana a Danilo : “Sei una persona cattiva!” : Grande Fratello 15, Mariana perde le staffe e si scaglia contro Danilo: la lite accesa tra i due concorrenti All’interno della Casa del Grande Fratello pare si siano formate già le prime simpatie e antipatie. Danilo, in questi giorni, aveva più volte detto apertamente di essere convinto che una concorrente avesse perso la testa per […] L'articolo Grande Fratello, la scenata di Mariana a Danilo: “Sei una persona cattiva!” ...

Lucca - indagati e perquisiti Sei studenti per le minacce al prof/ Chiesta la bocciatura : una pena esemplare : Lucca, professore vittima di bullismo all'Itc Carrara. Sei studenti risultano indagati e la Polizia ha effettuato perquisizioni sequestrando loro indumenti e cellulari(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:37:00 GMT)

“50 infarti in Sei ore”. Il cuore matto di Katia - 29 anni e una figlia appena nata. Il suo corpo - all’improvviso - impazzisce. Ma lei - tenace - non si arrende e grazie al coraggio dei medici ecco arrivare il finale a sorpresa che ha commosso l’Italia : Ventinove anni, originaria di Napoli ma residente a Roma. Una vita apparentemente normale e spensierata messa a rischio all’improvviso, però, da un cuore completamente impazzito mentre si trovava in vacanza, durante le festività pasquali, a San Giorgio a Cremano. Prima soccorsa da sua madre a casa (che per una coincidenza pochi giorni prima aveva seguito un corso di rianimazione), poi ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale ...

Federica Angeli - “Federì Sei giovane - hai una famiglia”. L’imputato : “No minacce - solo un consiglio” : “Una intervista partita serena e diventata disastrata…”. Paolo Riccardo Papagni, sentito nel processo per tentata violenza privata ai danni della giornalista di Repubblica Federica Angeli, ha ripercorso il giorno dell’intervista nel maggio del 2013, anche con telecamera poi spenta, alla cronista di Repubblica che l’uomo, socio e fratello del presidente di Assobalneari, aveva rilasciato per poi interromperla. ...

«Da Sei mesi aspetto la pensione» La protesta di una donna trentina

Benatia risponde a Crozza : 'Sei una testa di c...' : È arriva la risposta di Mehdi Benatia alle parole di Crozza usate venerdì sera durante "Fratelli di Crozza'. Una replica durissima che sicuramente non è passata inosservata scatenando più di una polemica. Le parole di Crozza Venerdì scorso, nella sua trasmissione, il comico ligure aveva commentato la partita Real Madrid - Juventus e le polemiche collegate al calcio di rigore assegnato ai madrileni durante i minuti di recupero. In particolare il ...

Amstel Gold Race 2018 - le pagelle : Valgren - ora Sei una realtà. Sagan senza sosta - Gasparotto ancora a podio nella ‘sua’ corsa : L’Amstel Gold Race ha aperto il Trittico delle Ardenne: una corsa vivace e scoppiettante, che ha premiato un giovane dal futuro avvenire: Michal Valgren. Andiamo a vedere le pagelle della corsa odierna, cui seguiranno Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, che tra sette giorni chiuderà la primavera delle Grandi Classiche. Valgren Michael, voto 10: non è una sorpresa, ma a 26 anni questa rappresenta la vittoria più importante della giovane ...