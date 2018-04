Se minacciano Tel Aviv | colpiremo Teheran Israele mostra il volto duro con

huffingtonpost

(Di giovedì 26 aprile 2018), ultima chiamata per l'Iran. "Se gli iraniani mettono nel mirino Tel, noie le basi militari iraniane, come abbiamo fatto in Siria". Parola di Avigdor Lieberman, ministro della Difesa israeliano. Tempi e luogo di questo avvertimento rafforzano il contenuto del messaggio. Lieberman, uno dei falchi del governo Netanyahu, usa i media sauditi per una intervista che rafforza il legame tra Gerusalemme e Riyadh contro il comune nemico persiano. Inoltre, Lieberman fa queste affermazioni dopo aver incontrato, negli Usa, il consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton (il più accanito sostenitore del pugno di ferro contro), e il segretario alla Difesa, il generale James Mattis."non vuole la Guerra, ma se l'Iran attacca Tel, noi", avverte Lieberman, parlando in arabo al website saudita, con sede a Londra, Elaph. ...