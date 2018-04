Scuola | docenti | 30 ore di lavoro a settimana anzichè 18 | pagati con ferie extra

Scuola - Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori convocata al MIUR : L’ Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori domani 26 maggio si recherà al MIUR per partecipare ad un tavolo di lavoro. Il Prof. Pasquale Vespa ha diramato per l’occasione il seguente comunicato stampa. Comunicato Giovedì 26 aprile l’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori (AnDDL) che raccoglie tra le sue file Docenti […] L'articolo Scuola, Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei ...

Scuola - per docenti aumento di stipendio e arretrati : cosa sapere Video : Per i lavoratori del comparto #Scuola sembrano finalmente arrivare buone notizie. In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, all'interno del quale l'inflazione non va di pari passo con l'aumento degli stipendi, ecco giungere finalmente una modifica attuata allo stipendio dei docenti. Forse, quanto stabilito non accontentera' tutti e non sara' ritenuto abbastanza, ma un inizio è sempre un punto dal quale partire per potersi ...

Sciopero Scuola 2 e 3 maggio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio Video : Folto il calendario degli scioperi in questa prima parte della primavera. Oltre ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti [Video], tra qualche giorno andra' in scena una protesta del personale scolastico. docenti e ATA incroceranno le braccia ad inizio maggio, appena dopo la festa dei lavoratori. A darne comunicazione è stato il #Miur attraverso una nota pubblicata sul sito internet ufficiale del Ministero dell’Istruzione. A ...

Sciopero Scuola 2 e 3 maggio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio : Folto il calendario degli scioperi in questa prima parte della primavera. Oltre ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti, tra qualche giorno andrà in scena una protesta del personale scolastico. docenti e ATA incroceranno le braccia ad inizio maggio, appena dopo la festa dei lavoratori. A darne comunicazione è stato il Miur attraverso una nota pubblicata sul sito internet ufficiale del Ministero dell’Istruzione. A seguire ...

Scuola/ Formazione docenti - chi ha distrutto i prof - a volte - fa ancora la morale : Il nodo della qualità dei prof è stato la Cenerentola della politica degli ultimi decenni. Eppure a volte i colpevoli fanno ancora la morale.

Contratti statali 2018 - Scuola : aumenti - arretrati e ultime novità bonus docenti Video : E' arrivato finalmente l'accordo definitivo sul contratto degli statali del comparto #scuola e della Conoscenza, con gli aumenti degli stipendi minimi di 85 euro lordi e l'accredito degli arretrati 2016 e 2017 per docenti e Ata. Si attendeva il via libera della Corte dei Conti ed è arrivato: il contratto della scuola e del comparto Conoscenza riguardera' in tutto 1 milione e duecentomila impiegati statali. Infatti, il contratto riguarda anche 53 ...

Scuola/ Formazione docenti - chi ha distrutto i prof (a volte) fa ancora la morale : Il nodo della qualità dei docenti è stato la Cenerentola della politica scolastica degli ultimi decenni. Eppure a volte i colpevoli fanno ancora la morale. GIORGIO CHIOSSO(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Per curare la malattia, i prof tornino ad essere educatori, di G. ChiossoSCUOLA/ I segreti del "miglioramento" e il fallimento del Miur, di G. Chiosso

Scuola - via libera definitivo al nuovo contratto : arrivano gli aumenti fino a 110 euro per i docenti : Firmato il nuovo accordo, dopo la preintesa del 9 febbraio e l'ok del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti. Previsto anche un ridimensionamento del...

Scuola - rinnovo RSU : un milione di docenti e personale ATA al voto : Undici punti per fare la storia del sindacalismo scolastico: sono quelli proposti dall'Anief ad oltre un milione di lavoratori della Scuola, docenti e Ausiliari Tecnici Amministrativi , ATA, , che da ...

Pensione anticipata 2018 - abolizione Buona Scuola-Fornero : ultime novità docenti Video : #Pensione anticipata ai docenti, abolizione della legge Fornero e riconoscimento dell'insegnamento come lavoro usurante, superamento dei meccanismi dalla riforma della Buona #Scuola di Renzi come il bonus di merito e la chiamata diretta, eliminazione della norma che prevede il limite dei 36 mesi per i docenti precari che svolgano supplenze negli istituti, modifiche dello svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro: sono questi i punti della ...

Pensione anticipata 2018 - abolizione Buona Scuola-Fornero : ultime novità docenti : Pensione anticipata ai docenti, abolizione della legge Fornero e riconoscimento dell'insegnamento come lavoro usurante, superamento dei meccanismi dalla riforma della Buona scuola di Renzi come il bonus di merito e la chiamata diretta, eliminazione della norma che prevede il limite dei 36 mesi per i docenti precari che svolgano supplenze negli istituti, modifiche dello svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro: sono questi i punti della riforma ...

Assunzioni Scuola 2018/2019 : ultime novità sul numero docenti - GaE e concorsi Video : Alla fine il numero delle Assunzioni nella #scuola per l'anno scolastico 2018/2019 potrebbe addirittura dimezzarsi rispetto alle cifre preventivate. A darne notizia è il quotidiano Italia Oggi: i soldi per le Assunzioni degli insegnanti sono pochi, appena 150 miloni di euro e basteranno per appena 3.530 immissioni in ruolo a tempo indeterminato. Le cattedre che verranno messe a disposizione trarranno origine dalla trasformazioni dell'organico di ...

Scuola - docenti di religione agli esami di stato di I grado? : Eccoci con nuove importanti novità sui temi Scuola ed esami di stato. Il 31 Marzo si è svolto presso il Ministero dell’istruzione un incontro riguardante l’esclusione dalla Presidenza delle commissioni degli esami di stato di II grado dei dirigenti scolastici provenienti da istituti comprensivi e scuole secondario di primo grado. Inoltre, si è parlato anche […] L'articolo Scuola, docenti di religione agli esami di stato di I ...

Scuola - il governo stanzia 150 milioni di euro per stabilizzare 15mila docenti. Ma dopo il voto diventano appena 3.350 : Sono scomparse 10mila cattedre: svanite nel nulla, nei tiramolla fra i ministeri, le solite promesse ottimistiche in campagna elettorale e i calcoli poi sempre troppo al risparmio quando c’è da aprire davvero le casse dello Stato. Così ancora una volta i precari della Scuola vedranno centellinate le assunzioni, e le famiglie (specie quelle degli studenti disabili) non riceveranno il sostegno di cui avrebbero bisogno. Lo scorso dicembre, durante ...