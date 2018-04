Scossa di terremoto sul Vesuvio | paura a Napoli MAPPE e DATI

Forte terremoto in Molise - Scossa di magnitudo 4.2 : Campobasso - E' di magnitudo 4.2 la scossa sentita oggi in Molise. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il terremoto è stato registrato alle 11.48 con epicentro Acquaviva Collecroce (Campobasso) ad una profondità di 31 chilometri. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo fino a Pescara. Le ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3 - 4 al largo delle Eolie : Trema la terra al largo di Messina. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 si è registrata oggi nel mare intorno alle isole Eolie. L'Ingv l'ha registrata alle 16,53. L'ipocentro è stato a 3 ...

Molise : Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 | Epicentro a Acquaviva Collecroce : Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata in Molise: ad avvertirla sono stati gli abitanti di Termoli e di tutta la costa della regione. Il sisma, sentito anche in Abruzzo, e nel Foggiano, non fa parte della sequenza iniziata il 24 agosto 2016 nel Centro Italia

Terremoto - forte Scossa in Romania : epicentro vicino Bucarest [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto : nuova Scossa avvertita in Sicilia; continua lo sciame in Molise Video : 2 Alle 16:53 ora italiana del 25 aprile 2018, una #scossa di #Terremoto di #magnitudo 3.4 della scala Richter ha colpito la Sicilia nord-orientale. Il sisma, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto il suo esatto epicentro poco ad ovest della caratteristica cittadina di Milazzo, sulla costa settentrionale della provincia di Messina. Secondo le stime fornite dai dati preliminari raccolti dalla Sala ...

Terremoto - Muccia : “Scossa meno forte - ma la paura c’è sempre” : E’ stata una scossa “sentita distintamente dalla popolazione ma più lieve” di quella di magnitudo 4.6 che aveva fatto tremare il maceratese il 10 aprile scorso. A riferirlo è Mario Baroni, sindaco di Muccia (Macerata) di nuovo epicentro (insieme a Pieve Torina) dell’ennesima scossa di Terremoto 3.5. In questo caso non ha causato altri danni e le persone non si sono riversate in strada come nell’altra occasione. Sono ...

Terremoto - altra Scossa in Sicilia : è un 25 Aprile molto turbolento - paura a Messina - epicentro a Milazzo [MAPPE e DATI INGV] : E’ un 25 Aprile “ballerino” per l’Italia, che celebra l’anniversario della Festa della Liberazione con numerose scossa sismiche. La più forte è stata quella di stamattina in Molise, magnitudo 4.2, avvertita da Ravenna a Catanzaro in gran parte d’Italia. Nella notte ce n’era stata un’altra di magnitudo 3.1 sull’Appennino marchigiano ...

Forte Scossa di terremoto in Molise. Magnitudo 4.2 : Alle ore 11.48 una fortissima scossa di terremoto è stata avvertita in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Secondo i dati dell'Ingv, il sisma è stata di Magnitudo 4.2, con epicentro a un chilometro da Acquaviva di Collecroce, in provincia di Campobasso Segui su affaritaliani.it

Terremoto Molise - Acquaviva : “La Scossa di San Giuliano del 2002 è stata più forte” : Tanta paura, ma situazione tranquilla ad Acquaviva dopo la scossa di oggi. Gli abitanti che hanno ripreso il loro ritmo normale anche perché, spiegano all’ANSA, si ricordano che “fu molto più forte la scossa di Terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002 – racconta Daniele mischiando parole italiane e dialetto antico croato, tipico di Acquaviva – quella di oggi l’abbiamo sentita molto meno, nel 2002 ballavamo e ...

Terremoto in Molise : forte Scossa<br> Gente in strada a Termoli e Campobasso : 13.20 - Il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, intervenuto oggi a SkyTG24, ha precisato che nessuna persona è rimasta ferita né sono stati registrati danni a cose:Fortunatamente al momento non ci sono danni. La squadra della Protezione Civile comunale sta girando per la città per verificare questo dato. Nel pronto soccorso del nosocomio cittadino non si evidenziano feriti, neanche nei paesi limitrofi che gravitano sul nostro ospedale. Per ora ...

