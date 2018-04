Scontri Liverpool | ridimensionate le accuse per i due ultrà della Roma

Scontri Liverpool - Schick : 'È solo calcio - non possono succedere cose di questo tipo' : 'Dopo quanto avvenuto a Liverpool dobbiamo ricordare che si tratta solo di calcio, bisogna avere rispetto per tutti, non possono succedere queste cose'. Così l'attaccante della Roma, Patrik Schick, ...

Scontri Liverpool - cade l'accusa di tentato omicidio : 'Vogliamo che il mondo sappia che Sean è il marito, il papà, l'amico, il figlio, lo zio e il fratello più straordinario e meraviglioso, non ci ha portato altro che allegria: è un uomo onesto che ...

Scontri Liverpool - il Times attacca : 'A Roma hanno fallito con i nuovi hooligans' : 'La Roma ha fallito nell'arginare questa nuova ondata di hooligan', è il titolo del pezzo di commento del Times, mentre nella cronaca si ricorda come 'siano già stati predisposti nuove e più severe ...

Scontri Liverpool - polizia britannica incrimina due tifosi della Roma - : Dopo il ferimento di un supporter dei Reds prima del match di Champions League del 24 aprile scorso, per uno degli ultrà giallorossi il reato contestato è aggressione e lesioni gravi. Per l'altro è ...

Scontri Liverpool - polizia britannica incrimina due tifosi della Roma : Scontri Liverpool, polizia britannica incrimina due tifosi della Roma Dopo il ferimento di un supporter dei Reds prima del match di Champions League del 24 aprile scorso, per uno degli ultrà giallorossi il reato contestato è aggressione e lesioni gravi. Per l'altro è disordini violenti. I due sono in carcere e respingono le ...

Champions League - gli Scontri di Liverpool : ecco cosa rischia la Roma : Champions League, gli scontri di Liverpool: ecco cosa rischia la Roma Visti i precedenti simili, il massimo organo continentale potrebbe optare per una multa pesante o per il divieto di trasferte ai tifosi capitolini Continua a leggere

Scontri Liverpool - l'investigatore : 'Ignorate le segnalazioni della Digos - potevano fermarli' : 'I colleghi della Digos di Roma, che a Liverpool stavano collaborando con la polizia locale, hanno segnalato che stavano arrivando cinquanta tifosi giallorossi da Manchester in treno. Ma in stazione ...

Scontri Liverpool - gli ultrà romanisti restano in Inghilterra : saranno processati : Filippo Lombardi e Daniele Sciusco sono stati tenuti in custodia dalla polizia di Merseyside per comparire questa mattina in tribunale davanti alla South Sefton Magistrates Court . I due romani ...

Scontri Liverpool - cade l'accusa di tentato omicidio. I romanisti arrestati : «Non siamo stati noi» : Sono cadute le accuse di tentato omicidio per i due tifosi della Roma arrestati per l'aggressione di un tifoso del Liverpool, che hanno respinto le accuse davanti agli inquirenti inglesi. Per...

Scontri Liverpool-Roma : l'Uefa promette massima severità - rischio porte chiuse : L'Uefa è "scioccata" per gli incidenti avvenuti a Liverpool prima della semifinale di Champions League Liverpool Roma nei quali un sostenitore dei Reds è finito in coma dopo essere stato ...

Gli Scontri di martedì a Liverpool - prima della partita : Un gruppo di italiani ha aggredito dei tifosi del Liverpool all'esterno di un pub, mandando in coma un uomo di 53 anni: ci sono due arrestati e si temono sanzioni dell'UEFA The post Gli scontri di martedì a Liverpool, prima della partita appeared first on Il Post.

Champions League - gli Scontri di Liverpool : ecco cosa rischia la Roma : Visti i precedenti simili, il massimo organo continentale potrebbe optare per una multa pesante o per il divieto di trasferte ai tifosi capitolini

Scontri Liverpool-Roma : Uefa promette massima severità - rischio porte chiuse : L'Uefa è "scioccata" per gli incidenti avvenuti a Liverpool prima della semifinale di Champions League Liverpool Roma nei quali un sostenitore dei Reds è finito in coma dopo essere stato ...

Scontri Liverpool - tra Concertone e Champions allerta sicurezza nella Capitale : Martedì e mercoledì, due giorni di fuoco per la Capitale. Il primo maggio ci sarà l'invasione di 800 mila persone che normalmente assistono al Concertone, il giorno dopo si giocherà Roma-Liverpool, ...