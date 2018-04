Scomparso nel fiume | nell' auto trovata un cane-mamma | a casa trovati otto cuccioli

“Ecco cosa gli è successo”. Sparisce nel nulla per 2 anni - Scomparso all’uscita da scuola. I genitori - alla fine - si rassegnano al peggio. Finché un indizio non li aiuta a scoprire una verità ancora più allucinante : l’epilogo choc : Una sparizione misteriosa che sembrava il preludio a una tragedia. Un mistero che sembrava destinato a rimanere irrisolto per sempre, quello di un ragazzo che una volta uscito da scuola aveva completamente fatto perdere le tracce di sé, svanendo nel nulla tra la disperazione dei parenti, che aveva dato il là a una caccia disperata quanto purtroppo infruttuosa. Era dal 24 maggio 2016 che nessuno aveva più avuto notizie di Aubrey Jayce ...

Luca Congera è Scomparso nel nulla : drammatico appello della moglie : Emergono nuovi particolari sulla scomparsa di GianLuca, per tutti Luca Congera, l'uomo di 49 anni di Quartu Sant'Elena (Cagliari) svanito nel nulla da più di un mese. Luca Congera è scomparso nel...

Nel deposito spunta uno scheletro : ha documento di un uomo Scomparso 27 anni fa : Nell'ex deposito ferroviario è spuntato uno scheletro. E' successo a Milano, dove uno scheletro è stato trovato all'interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano.

Milano - trovato scheletro. Accanto i documenti di un uomo Scomparso nel 1991 di cui aveva parlato ‘Chi l’ha visto?’ : Il corpo era avvolto in una coperta. Le ossa erano leggermente disassemblate e c’erano tracce di un incendio. Il cadavere, di cui non è ancora possibile definire il sesso a causa delle condizioni dei resti, è stato ritrovato questa mattina all’interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano, di fianco alla Stazione centrale. A scoprilo intorno alle 7 è stato un clochard, che stava cercando riparo. ...

Trovato morto il 18enne Scomparso nel Salernitano : ucciso a coltellate - : Antonio Alexander Pascuzzo era sparito lo scorso 6 aprile a Buonabitacolo. Il suo corpo è stato riTrovato in una scarpata vicino al fiume Peglio. Gli inquirenti: morte verosimilmente violenta, ...

Magnate tedesco Scomparso nella zona del Cervino - la famiglia finanzia le ricerche; "Fondi illimitati" : E' il Ceo del gruppo Tengelmann, non si hanno sue notizie da sabato quando è partito con gli sci da Zermatt