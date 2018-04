Schick | ' Testa al Chievo | l' anno prossimo vogliamo rigiocare la Champions'

Liverpool-Roma - Di Francesco : “Under e Schick hanno il 50% di chance a testa di giocare” : ”In genere non parlo di formazione ma posso dire che domani Under ha il 50% di possibilità di giocare come lo stesso Schick”. Eusebio Di Francesco svela il ballottaggio in avanti per la sua Roma in vista del match con il Liverpool per l’andata delle semifinali di Champions League. ”Affrontiamo un avversario completamente diverso rispetto alla Spal, è la squadra che ha la maggior capacità di verticalizzare. Sarà una ...

