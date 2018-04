Schick | Non posso accadere queste cose

Roma - Schick 'appiattito'? Baldissoni : 'Non è un acquisto da Serie B' : 'Schick si è appiattito'. Ha commentato così Eusebio Di Francesco la prestazione dell'ex Sampdoria nel derby pareggiato ieri 0 a 0, ed effettivamente quando entrato Under al suo posto la Roma ha preso ...

Cassano : 'Schick sarà un top player per i prossimi 10 anni. Totti con la giacca non si può vedere' : Allenare a Roma, avere la pressione di Roma è diverso dalle altre piazza d'Italia e del mondo. Eusebio ha grande personalità, ha le sue idee e nessuno gliele toglie'. QUANTO VALE LA ROMA? - 'Oggi ...

Roma - Di Francesco : 'Non mettete la croce addosso a Schick. Nainggolan? Sensazioni non positive' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Bologna: ' Era meglio partire con Dzeko? Questa è una vostra valutazione, io ritengo che determinati calciatori non possano fare troppe partite una dietro l'altra. ...

Di Francesco : 'Schick va tutelato - nel primo tempo non ha fatto male solo lui' : Forse siamo stati distratti dalla Champions, giocheremo contro la migliore al mondo. Abbiamo però avuto qualche occasione per fare gol. Roma cattiva al Camp Nou? Per forza, altrimenti è difficile". ...

Roma - Kolarov : 'Ci si aspetta di più da Schick? Non sono Di Francesco...' : A pochi minuti dalla sfida con il Bologna, il terzino della Roma Aleksandar Kolarov ha parlato a Premium Sport : 'Rischio di avere la testa al Barcellona? No, per niente, ci sono altri quattro giorni prima del Barcellona. La nostra priorità è il campionato. Ci si aspetta di più da Schick? Io sono il ...

Roma - Monchi : 'Non c'è la necessità di vendere Alisson. Schick ha bisogno di certezze' : Se nella passata finestra estiva di mercato Monchi non poteva ancora operare liberamente perché da poco arrivato nella Capitale, in quella che verrà il ds della Roma avrà piena libertà , in accordo ...

Roma - Di Francesco : 'Con il Barcellona non avremo paura. Schick? Si sta calando in questa realtà' : Eusebio Di Francesco nelle vesti di professore nell'aula magna di Economia all'Università Tor Vergata davanti ai quasi 200 tecnici e studenti spiega il suo modo di vivere il calcio. Schemi, ...

Schick : 'A Roma tanta pressione - ma non mi muovo da qui' : DZEKO, L'ESEMPIO - L'ex Sampdoria rivela poi alcuni dettagli sul rapporto con Dzeko: 'Per me è uno dei migliori al mondo. Lo guardo e capisco subito in cosa posso migliorare. Quando sono arrivato, ...

Schick : 'Non lascerò la Capitale - dimostrerò di essere un attaccante da Roma' : Difficile, però, scalzare il bosniaco che sta attraversando un grande periodo di forma: 'È uno dei migliori al mondo. Lo guardi e capisci subito cosa hai bisogno di migliorare. Quando sono arrivato, ...

Roma - Schick : "Sento la pressione - ma non voglio andare via" : "Le cose non sono andate come immaginavo, ma io dimostrerò che sono da Roma. Anche perché davanti ho uno degli attaccanti più forti al mondo, Dzeko, e da lui imparerò tutto. Non voglio andar via". Direttamente dal ritiro della Repubblica Ceca, Patrik Schick parla per la prima volta, dopo mesi, sulle difficoltà che sta vivendo in ...

Roma - Schick il bluff che non c'è : Schick non è una pippa. Meglio chiarirlo subito, anche se tutto sembra far ritenere il contrario. Tipo, zero gol in campionato e prestazioni costantemente balbettanti. Patrik non è un bluff perché ...

Roma - Schick Non si sblocca : questione di ruolo - di rapporti e di ambiente : Schick, quindi? Che succede, ancora non siamo al top? Normale, con tutto quello che ha passato. E prima il cuore, poi i muscoli, le fragilità sono finite nella testa. Patrik non si sblocca. E' un ...

Monchi : 'Nessuna clausola nel contratto di Alisson : resterà alla Roma. Schick? Non è una gara decisiva - ma...' : Prima della sfida contro il Torino, il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato del futuro di Alisson e non solo ai microfoni di Premium Sport : 'Dobbiamo prendere d'esempio la Juve contro il Tottenham? Noi abbiamo la mentalità e le qualità per fare quel tipo di prestazioni. gara decisiva per Schick? Non è decisiva ma è una gara ...

Roma - non ti resta che essere Schick : L'Italia prima dell'Europa e non solo per il calendario: lo dice, senza bluffare, Di Francesco e soprattutto lo evidenzia la classifica.