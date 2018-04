Scherma Modica | 5 classificati per la Coppa Italia Nazionale

Conad Scherma Modica a Mazara del Vallo : La Conad Scherma Modica sarà a Mazara del Vallo per la fase regionale di Coppa Italia, una gara che permette qualificazione a fase nazionale a Ancona

Gli allievi della Scherma Modica ad Assisi : Conad Scherma Modica in forze alla 2° Prova Nazionale Gran Prix Kinder+Sport under 14 di fioretto ad Assisi

Istruttori di Capo Verde alla Conad Scherma Modica : Istruttori di Capo Verde in formazione alla Conad Scherma Modica : promozione dello sport e integrazione culturale.

Stella d'argento merito sportivo alla Scherma Modica : Consegnata alla Scherma Modica la Stella d’argento merito sportivo. In francia uno stage europeo di Scherma per non vedenti.