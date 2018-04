“Scene d’inferno Quello che facevano quei poveri cani…” Smette di nutrire i suoi

caffeinamagazine

: RT @LAcidaEdelweiss: È tutto uno schifo, io pretendo che lunedì venga fuori l’inferno...quello vero però, quello che solo la D’Urso sa fare… - LucaCharmedFan : RT @LAcidaEdelweiss: È tutto uno schifo, io pretendo che lunedì venga fuori l’inferno...quello vero però, quello che solo la D’Urso sa fare… - Vita77178000 : RT @LAcidaEdelweiss: È tutto uno schifo, io pretendo che lunedì venga fuori l’inferno...quello vero però, quello che solo la D’Urso sa fare… - Lorenzo63458075 : RT @LAcidaEdelweiss: È tutto uno schifo, io pretendo che lunedì venga fuori l’inferno...quello vero però, quello che solo la D’Urso sa fare… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Tante volte, dettati dalla rabbia, si tende a disumanizzare un gesto e ad usare come offesa la parola “cane”. “Sei un cane se ti comporti così con una donna”, tanto per fare un esempio. Ma se proprio dovessimo usare il termine giusto, probabilmente, dovremmo invertire le parti e mettere la parola “uomo” a posto del nostro amico a quattro zampe. Un concetto detto e ritrito, vero, ma ancora una volta ci troviamo di fronte a una di quelle vicende che fanno male solo a pensarci. Sia chiaro, non vogliamo fare la parte degli animalisti col paraocchi, ma è indubbio che tra cani e uomini, è sempre preferibile scegliere un amico scodinzolante. Questa è la triste storia di Julie Bernet, 49 anni, arrestata nel 2015 dopo che uno deipastori tedeschi, è stato visto dai vicini che camminava per la strada, nei pressi della loro casa in Kansas, con la testa mozzata di un altro animale tra ...