Scappa con i figlioletti da Bolzano | il disperato appello della moglie | “Riportami i miei

Bolzano - padre Scappa con i due figli piccoli : ricerche in tutta Italia : Non ha notizie del marito e dei due figli piccoli da domenica scorsa. Rosa Mezzina, una cittadina Italiana di 28 anni, ha denunciato la scomparsa dei suoi familiari quando è rientrata a casa da lavoro e non ha trovato nessuno ad aspettarla. Il marito, Jamel Methenni, è un cittadino tunisino di 33 anni e si teme che sia scappato da Bolzano con i figli di quattro e due anni per raggiungere la Tunisia. L’ultimo segnale del suo cellulare ha ...

Bolzano - padre tunisino Scappato con i figli - ancora nessuna traccia : si teme voglia portarli in Tunisia : ancora nessuna traccia del padre, scappato domenica da Bolzano con i due figli di 4 e 2 anni. Jamel Methenni, un cittadino tunisino di 33 anni, è in viaggio con Yassine e Yasmine, un bimbo e una bimba,...

Bolzano - tunisino Scappa di casa e porta con sé i figli : Ha approfittato del fatto che la moglie fosse al lavoro per prendere i due figli minorenni e abbandonare l'appartamento della famiglia a Bolzano. È sparito nel nulla il 33enne tunisino Jamel Methenni, che non ha lasciato indicazioni su dove si sia diretto insieme al piccolo Yassine, di quattro anni, e alla sorellina Yasmine, che ne ha soltanto due.Secondo gli inquirenti starebbe viaggiando in direzione sud a bordo di un furgone, informazioni ...

