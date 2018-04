Sardegna | perde il controllo dell’Ape e si ribalta | muore 53enne

Blastingnews

(Di giovedì 26 aprile 2018) I Carabinieri non hanno ancora certezze sulla dinamica dell’incidente mortale accaduto la scorsa notte, in via Leopardi, a Gonnosfanadiga, paese in provincia del Medio Campidano. L’unica verità – almeno per ora – è che Antonio Demontis, allevatoredi Gonnosfanadiga, alla guida della sua “Ape Piaggio” è morto, dopo essere stato trasportato da un’ambulanza medicalizzata del 118, all’ospedale di San Gavino. Il cuore dell’uomo infatti – nonostante il rapido intervento dei soccorsi – ha cessato di battere praticamente all’istante. Troppo gravi le ferite riportate dall’allevatore, che è stato proiettato fuori dal autocarro ed è caduto pesantemente sull’asfalto. Nell’incidente sarebbe stata coinvolta anche un’altra auto, con a bordo due ventenni, che però sono rimasti praticamente illesi. E sarebbe proprio la vettura guidata da uno dei due giovani ad aver dato il colpo di grazia a ...