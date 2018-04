Sanità | infermieri ai media | confusi sui giornali con altre figure | evitiamolo

Concorsi pubblici Sanità maggio 2018 : assunzioni per CPS - OSS - Infermieri ed OSA : Dopo avervi segnalato i bandi relativi al mese di aprile, ora procediamo con quelli in uscita nel mese di maggio, sempre in ambito sanitario. Sono previste, infatti, numerose assunzioni per le figure professionali di CPS, OSS, OSA ed Infermieri, le quali verranno inserite in varie province e regioni italiane. I bandi sono stati divulgati sulla Gazzetta Ufficiale, ma è possibile anche consultarli sui siti web delle stesse Aziende. Ma vediamo ...

Concorsi Pubblici Sanità : per Infermieri - O.S.S. e A.S.A. con invio CV a maggio : Eccoci con interessanti aggiornamenti relativi al ramo del lavoro. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati numerosi Concorsi Pubblici per Infermieri, Operatori Socio Sanitari e Operatori Socio Assistenziali, da inserire in varie località d'Italia.

Sanità - infermieri in sciopero oggi e domani "rinnovo contratto è raggiro" : Tra le varie richieste del sindacato degli infermieri ci sono: direttive e risorse finalizzate a sostenere l'aggiornamento professionale dei professionisti del comparto; direttive e nuove risorse finalizzate all'immediato e stabile riconoscimento, sia economico che giuridico, per la valorizzazione delle competenze cliniche e gestionali degli interessati; direttive finalizzate alla detassazione del salario di produttività, come per il privato, ed ...

Sanità - sciopero di due giorni degli infermieri : possibili disagi giovedì e venerdì : sciopero in arrivo nella sanità. Mobilitazione nazionale di 48 ore che potrebbe causare disagi giovedì e venerdì. sciopero Sanità 12-13 aprile La Presidenza del Consiglio dei Ministri &ndash...

Biella - 331 infermieri e operatori sanitari assunti come apprendisti : 1 milione e 600mila euro di contributi evasi : La Guardia di finanza ha scoperto 331 lavoratori tra infermieri e operatori sanitari assunti in tre anni in modo irregolare come apprendisti in una struttura socio sanitaria operante sul territorio biellese. Secondo le Fiamme gialle sono stati evasi contributi previdenziali e assistenziali per oltre 1,6 milioni di euro. Soldi a cui dovranno essere sommate le sanzioni dell’Inps e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le irregolarità sono ...

Infermieri demensionati alla Asl 1 L'Aquila - la denuncia della UGL Sanità : L'Aquila - La gestione impropria delle risorse umane e la carenza di personale in tutte le unità operative della ASL 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila sta inevitabilmente generando un demansionamento del personale Infermieristico. Gli organici degli Ospedali della nostra ASL sono in condizione paradossale mancano Infermieri, ausiliari, operatori socio sanitari e tecnici, in molti casi il personale è costretto a rinunciare al riposo ...

Assunzioni Sanità 2018 : OK a 12mila posti per medici - infermieri - OSS : ecco dove : Dopo i recenti aggiornamenti sul prossimo concorso in Agenzia delle Entrate per il reclutamento a tempo indeterminato di 1500 unità (dirigenti e quadri intermedi) previsto per il mese di giugno, dalla sanità arriva un’altra bella notizia. Sono previste infatti nuove Assunzioni e stabilizzazioni di personale precario nella sanità agrigentina, toscana, umbra, ecc. Vediamo nel dettaglio, regione per regione, quanti sono i posti messi a disposizione ...

Concorso Operatore socio sanitario - OSA e infermieri : modalità e requisiti Video : Per chi è alla ricerca di nuovi concorsi per il ruolo di Operatore socio sanitario, OSA [Video]e infermiere, sono stati pubblicati differenti bandi per relativi ruoli professionali, per un totale di 35 posti vacanti. Bandi pubblici OSS e OSA In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Pugliese Ciaccio di Catanzaro è indetto Concorso pubblico, per l'assunzione di 30 posti di Operatore socio sanitario, con

Concorso Operatore socio sanitario - OSA e infermieri : modalità e requisiti : Per chi è alla ricerca di nuovi concorsi per il ruolo di Operatore socio sanitario, OSA e infermiere, sono stati pubblicati differenti bandi per relativi ruoli professionali, per un totale di 35 posti vacanti. Bandi pubblici OSS e OSA In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Pugliese Ciaccio di Catanzaro è indetto Concorso pubblico, per l'assunzione di 30 posti di Operatore socio sanitario, con contratto a

Sos Sanità : mancano 50mila infermieri : e come - sebbene diffuse principalmente a livello di assistenza primaria - sempre più si stiano estendendo anche al mondo delle cure per acuti. Si tratterebbe, secondo la Fnopi, di modificare la

In 7 anni 12mila infermieri in meno nella Sanità pubblica : "Negli ultimi sette anni, a fronte di un significativo aumento dei bisogni di assistenza, le aziende del Servizio sanitario nazionale hanno rinunciato a oltre 12mila mila infermieri: il numero più grande di perdite di personale registrato da qualunque categoria faccia parte del servizio pubblico". A lanciare l'allarme è Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale delle Professioni infermieristiche (Fnopi) nella ...

Papa a infermieri : 'Insostenibile carenza di personale nella Sanità' : "Un altro elemento che rende gravoso e talora insostenibile lo svolgimento della vostra professione è la carenza di personale, che non può giovare a migliorare i servizi offerti, e che un'...