Samsung | utili record nel primo trimestre

Samsung Galaxy S9 può utilizzare la versione AOSP di Oreo grazie a Project Treble : grazie al supporto a Project Treble , Samsung Galaxy S9 è già in grado di utilizzare correttamente la versione AOSP di Android 8.0 Oreo , senza particolari problemi, aprendo nuove frontiere al modding. L'articolo Samsung Galaxy S9 può utilizzare la versione AOSP di Oreo grazie a Project Treble proviene da TuttoAndroid.

Sorpresa Google Assistant su Samsung Galaxy S8 : arrivato Google Lens - l’utilità : Nuovo passo in avanti su Samsung Galaxy S8 con Google Assistant, che potrà adesso avvalersi della funzionalità offerta da Google Lens, un'estensione finora rimasta appannaggio dei vari Google Pixel 2 e 2 XL, e che adesso Big G avrebbe deciso di condividere con alcuni top smartphone, a partire dall'ex portabandiera del brand asiatico, oltre che sugli attualissimi Galaxy S9 e sul phablet Note 8. Per chi non la conoscesse, diamo prima qualche ...