Samsung lancia PizzAut | l' app fa lavorare persone con autismo

Samsung batte stime ma lancia avvertimento su domanda smartphone : Il risultato di bilancio di Samsung Electronics ha battuto le attese degli analisti, grazie al boom delle esportazioni delle memory chip.

Tre sconta i Samsung Galaxy S9 e lancia due nuove All-In a partire da 7 euro al mese : Tre rivede la sua offerta per conquistare nuovi clienti non solo tramite piani tariffari, ma anche cercando di attrarre coloro che vogliono cambiare smartphone L'articolo Tre sconta i Samsung Galaxy S9 e lancia due nuove All-In a partire da 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Samsung lancia lo smartphone senza connessione a Internet : (Foto: Samsung) Non c’è niente da fare: per quanto lo smartphone si possa considerare una benedizione per tenerci in contatto con amici e mondo esterno, è potenzialmente anche una tremenda distrazione dallo studio, dal lavoro e dalle faccende quotidiane. Per questo Samsung, purtroppo al momento solo in Corea, ha ideato un telefono speciale che dovrebbe accontentare chiunque non voglia farsi tentare dalle lusinghe di un mondo iperconnesso: ...

Lanciato il Samsung Galaxy J7 Duo con display da 5 - 5 pollici e Android 8.0 Oreo : Dopo varie apparizioni in Rete, per il Samsung Galaxy J7 Duo è arrivato il momento della presentazione ufficiale. Scopriamo quali sono le sue feature L'articolo Lanciato il Samsung Galaxy J7 Duo con display da 5,5 pollici e Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe lanciare un nuovo servizio con cui abbinare temi e cover : Samsung potrebbe presentare a breve un nuovo servizio interessante per gli appassionati dell'estetica. Si tratta di indiscrezioni che parlano di una futura possibilità di acquistare una cover da abbinare a un tema specifico presente nel negozio di temi Samsung. Al momento le informazioni sono pochissime e il tutto si basa soltanto su alcuni rumor. L'articolo Samsung potrebbe lanciare un nuovo servizio con cui abbinare temi e cover proviene da ...

Samsung Gear S4 (SM-R800) dovrebbe essere lanciato a fine 2018 : Samsung si starebbe preparando a lanciare un nuovo smartwatch che potrebbe essere l'atteso Samsung Gear S4. Ecco tutto quello che sappiamo al momento L'articolo Samsung Gear S4 (SM-R800) dovrebbe essere lanciato a fine 2018 proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancia il P20 - scommette su foto e sfida Apple e Samsung - : La compagnia cinese, terza al mondo tra i produttori di smartphone, svela il suo ultimo smartphone e punta a competere con l'iPhone X e il Galaxy S9

Trony rilancia i “Prezzi Leggeri” scontando Samsung Galaxy S8 - A8 e Honor 9 : Trony ripropone a distanza di un anno la promozione "Prezzi Leggeri", con sconti su diversi prodotti: tra questi non potevano mancare gli smartphone Android, precisamente Samsung Galaxy S8, Galaxy A8 2018 e Honor 9. L'articolo Trony rilancia i “Prezzi Leggeri” scontando Samsung Galaxy S8, A8 e Honor 9 proviene da TuttoAndroid.

Unieuro lancia il “Weekend NO IVA” sugli smartphone : in offerta anche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Unieuro lancia il "Weekend NO IVA", promozione che per tutto il weekend sconterà del 22% tutti gli smartphone sopra i 199 euro. E a sorpresa l'offerta sarà valida anche per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus L'articolo Unieuro lancia il “Weekend NO IVA” sugli smartphone: in offerta anche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Il servizio Samsung Pay lanciato anche in Italia : ... Galaxy S9+ , Galaxy S9 , Galaxy Note 8 , Galaxy S8+ , Galaxy S8 , Galaxy S7 Edge , Galaxy S7 , Galaxy A8 , Galaxy A5 , 2017, , Galaxy A5 , 2016, , Gear S3 frontier, Gear S3 classic, Gear Sport.

Barlocco : "Fatturato a 3 miliardi. E ora lanciamo Samsung Pay" : «Non ci possiamo lamentare. L'Italia continua a essere un Paese ricco di soddisfazioni per Samsung». È visibilmente soddisfatto Carlo Barlocco, 47 anni, presidente di Samsung Electronics, controllata ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Preordini in calo - ma si lancia la sfida all'iPhone X : Secondo fonti non ufficiali, nella prima giornata le prenotazioni effettuate relative ai Galaxy S9 e S9 Plus sono in calo rispetto ai modelli precedenti.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:00:00 GMT)

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy A8 Enterprise Edition lanciati in Germania : In Germania sono stati lanciati i Samsung Galaxy S9 e Galaxy A8 Enterprise Edition, versioni dei due nuovi smartphone dedicate ad un'utenza business L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy A8 Enterprise Edition lanciati in Germania è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung consiglia come seguire la presentazione di Galaxy S9 e lancia l’app Samsung Max : Samsung fornisce diversi metodi per seguire in diretta il Galaxy Unpacked 2018, l'evento che si terrà al MWC 2018 e con il quale scopriremo finalmente i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Nel frattempo il produttore pubblica sul Play Store e sul Galaxy Apps la nuova applicazione Samsung Max. L'articolo Samsung consiglia come seguire la presentazione di Galaxy S9 e lancia l’app Samsung Max è stato pubblicato per la prima volta su ...