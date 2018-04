: #Salvini: Di Maio mi accusa di essere irrilevante? no sono coerente e leale, lavoro da 40 giorni per formare gover… - TgLa7 : #Salvini: Di Maio mi accusa di essere irrilevante? no sono coerente e leale, lavoro da 40 giorni per formare gover… - LegaSalvini : Governo M5s-Pd? Salvini: 'Sono deluso, italiani non lo meritano' - LegaSalvini : Governo col Pd? Base 5 Stelle in rivolta. -

"In questo momento stiamo parlando del, che è questo raccapricciantePd-5 Stelle". Lo afferma il leader della Lega,. "Quando avranno finito con questa presa in giro nei confronti degli italiani, perché di questo si tratta, perché unsenza la Lega e il centrodestra non è unche rappresenta gli italiani, io ci sono". A differenza di altri, sottolinea, "non chiudo la porta a nessuno". E auspica finisca presto la "telenovela Di Maio-Renzi". "Io voglio cominciare a lavorare".(Di giovedì 26 aprile 2018)