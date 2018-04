Salvini | non chiudo porta ad M5s

Pd : "Passi avanti con M5s - decidiamo in direzione il 3 maggio" | Di Maio : "O intesa o si rivota" | Salvini : "Telenovela che non durerà molto - non chiudo a M5s" : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. Alle 13 l'incontro con M5S.

Consultazioni - l’ironia di Salvini : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio - non voglio portar via la gloria a Pd e M5s” : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio, non voglio portar via la gloria a Pd e M5s”. Così ha replicato ironico il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla Camera dei deputati, nel giorno del secondo giro di Consultazioni delle delegazioni dem e pentastellata con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di esplorare la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico L'articolo Consultazioni, ...

L'ira di Salvini : «Io sarei irrilevante? Di Maio non rispetta i propri elettori» : 'Di Maio mi accusa di essere irrilevante? Forse voleva dire coerente e leale, visto che lavoro da 40 giorni per formare un governo fedele al voto degli italiani. Amoreggiare con Renzi e con il Pd pur ...

Consultazioni Fico - Martina apre a M5s/ Governo diretta live : “alleanza Pd - senza Lega”. Salvini “non esiste” : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Salvini : non esiste un governo senza centrodestra : "Pd al governo? No, grazie. Farò di tutto perchè il voto degli italiani sia rispettato, da Roma e da Bruxelles. Ps: Guarda caso i clandestini tornano a sbarcare" scrive il leader leghista sul profilo Facebook

Salvini non sa piu' cosa inventarsi per allungare la crisi fino alle elezioni in friuli - Politica : Il Cavaliere, più avvezzo a navigare fra i canali secondari della Politica, preferisce stare sulle generali e auspicare ciò che il presidente della Repubblica non ha alcuna intenzione di concedere: ...

Matteo Salvini all'Agi : "I voti dei mafiosi mi fanno schifo - non li voglio" : "Giù il cappello a quei giornalisti (pochi per la verità) che fanno ancora un lavoro di inchiesta e a quei magistrati che fanno antimafia in silenzio e senza tanti proclami. Io ho sempre detto nella mia campagna elettorale che non voglio i voti dei mafiosi, perchè mi fanno schifo".In collegamento telefonico con l'Agi, Matteo Salvini parla così sul tema del giornalismo e delle mafie."Mi sento molto meglio se chi puzza ...

Governo M5s-Pd? Salvini : 'Sono deluso - italiani non lo meritano' : "Non sono arrabbiato ma deluso, perché gli italiani non meritano questo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla possibilità di un accordo tra Pd e M5s. "Sono stanco - ha prosesuito ...

Salvini : se voto popolare conta il Pd non può andare al Governo : Codroipo , Ud, , 23 apr. , askanews, 'Se il voto e la democrazia contano ancora qualcosa, gli unici che non possono andare al Governo sono quelli del Pd e della Sinistra che hanno perso ovunque e ...

Di Maio : Salvini non vuole assumersi responsabilità governo insieme : Roma, 23 apr. , askanews, 'In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo' ma 'dal suo ...

Governo : Di Maio - Salvini non vuole governare - buona fortuna (2) : (AdnKronos) – “In questi giorni – spiega Di Maio sul blog – ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di Governo. E’ cosa nota che abbiamo delle differenze programmatiche, ma è altrettanto chiaro che abbiamo tanti obbiettivi in comune che potremmo realizzare. Penso alla Legge Fornero, alla riduzione delle tasse, ai diritti dei ...

Di Maio chiude il forno della Lega : "Salvini non vuole governare - buona fortuna" : "In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo...ma dal suo comportamento ho capito che Salvini non vuole assumersi responsabilità di governo". Con un lungo post, pubblicato sul blog delle Stelle, Luigi Di Maio chiude il forno con la Lega per la formazione del governo.Di Maio motiva così la decisione di non proseguire ...