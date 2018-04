Salvini | ' Italia ostaggio di M5S e Pd Telenovela finirà male'

Salvini attacca : 'Italia ostaggio di M5S e Pd La telenovela finirà male' : Il leader della Lega Matteo Salvini osserva l'avvio del dialogo M5S-Pd e prevede che finirà male. Poi attacca: 'Gli italiani sono ostaggio dei litigi del Pd e della ambizioni di potere dei 5 stelle, ...

BERLUSCONI : “M5S TEMUTO COME PRIMO HITLER”/ Salvini : “Sciocchezze - meglio tacere”. Poi Forza Italia rettifica : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: “Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a HITLER”. Il leader di Forza Italia parla da Porzus, dove furono uccisi 17 partigiani(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:33:00 GMT)

Salvini : "Anche oggi Italia ha bisogno di essere liberata" : L'Italia anche oggi ha bisogno di essere liberata da chi non la ama davvero, da chi non ne ama la bellezza, l'arte, lo spirito d'intraprendenza, l'estro nel lavoro, da chi non ama una Comunità da ...

25 aprile : Salvini - liberare l'Italia da chi tradisce : "l'Italia anche oggi ha bisogno di essere LIBERATA da chi non la ama davvero, da chi non ne ama la bellezza, l'arte, lo spirito d'intraprendenza, l'estro nel lavoro, da chi non ama una Comunità da ...

Italia : governo - Di Maio 'molla' Salvini. Si apre dialogo con il Pd :

Governo M5s-Pd? Salvini : 'Sono deluso - italiani non lo meritano' : "Non sono arrabbiato ma deluso, perché gli italiani non meritano questo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla possibilità di un accordo tra Pd e M5s. "Sono stanco - ha prosesuito ...

L'economista tedesco terrorizza l'Italia : 'Inquietante l'idea di un governo di Matteo Salvini e Di Maio' : Temeva un fax da Bruxelles con il nome del premier, Matteo Salvini . Nel frattempo, è arrivato un pizzino da Berlino, nient'affatto rassicurante per il leader della Lega . Il più influente economista ...

Salvini : "Governo in 7 giorni. Italiani hanno idee chiare" : Matteo Salvini è carico all’indomani delle elezioni regionali in Molise. Il M5S si è confermato primo partito anche qui (pur perdendo consensi), ma a vincere è stata la coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UDC, Popolari e Orgoglio Molise). Un risultato che si ripercuoterà inevitabilmente anche sulla formazione del nuovo governo: a sentire i leader della coalizione che ha conquistato il 37% alle ultime elezioni ...

Molise : Salvini - italiani con idee chiare - sinistra e Pd cancellati : Roma, 23 apr. (AdnKronos) - "I dati delle elezioni regionali in Molise confermano che gli italiani hanno le idee chiare: sinistra e Pd cancellati dalla faccia della terra". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Trieste.

Salvini - voglio dare futuro a Italia : ANSA, - ROMA, 22 APR - "Oggi #pizza! Buona domenica #Amici, sto facendo di tutto per dare un futuro all'Italia. #andiamoagovernare #oggivotolega". Lo scrive su twitter Matteo Salvini. Ieri sera, ...

Salvini : sto facendo di tutto per dare futuro all'Italia. Richetti : opposizione dura a M5s e Lega : Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani: il leader della Lega non farà il secondo a Di Maio. Morani (Pd): Di maio e i due contratti oltre il ridicolo

Forza Italia - la conta dei 'traditori' : 'Hanno già avvisato Matteo Salvini'. Chi molla Silvio Berlusconi per la Lega : Il contenuto del retroscena del Messaggero sul centrodestra ha in contorni di una bomba politica, perché traccia la mappa della 'transumanza da Forza Italia alla Lega' non solo di elettori, ma anche ...

Salvini : 'Sto facendo di tutto per dare un futuro all'Italia' : "Oggi pizza! Buona domenica amici, sto facendo di tutto per dare un futuro all'Italia. Andiamo a governare". Lo scrive su Twitter il segretario federale della Lega Matteo Salvini. E in un tweet ...