Salvini attacca | ' Italia ostaggio di M5S e Pd La telenovela finirà male'

Asia Argento vs Matteo Salvini/ L'attrice attacca il leghista : "mer*a". Lui risponde : "kompagna" : Botta e risposta durissimo tra Matteo Salvini e Asia Argento sui social. L'attrice insulta il leader della Lega dopo un post sul caso di Pamela Mastropietro. Il politico risponde.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:20:00 GMT)

Berlusconi attacca i 5 Stelle «Pericolo come Hitler»|Video Gelo di Salvini : stufo di insulti : Il leader di Forza Italia parla da Porzus: «C’è stato il respingimento di 4,5 milioni di cittadini che hanno votato democraticamente e questo non può succedere in una paese libero». Il segretario del Carroccio: «Basta sciocchezze, voglio dare un governo all’Italia»

Berlusconi attacca i 5 Stelle «Un pericolo come Hitler» Gelo di Salvini : stufo di insulti : Il leader di Forza Italia parla da Porzus: «C’è stato il respingimento di 4,5 milioni di cittadini che hanno votato democraticamente e questo non può succedere in una paese libero»

Governo - Mattarella convoca Fico. Pressing Salvini su Di Maio. Berlusconi attacca ancora M5s : Ribadisco inoltre che le distanze programmatiche e di impostazione politica tra il Pd e il M5S sono enormi: mi sembra quasi impossibile colmarle. Una cosa è dunque aprire a un confronto con M5S ...

Silvio Berlusconi attacca ancora il M5s : 'Dilettanti e non credibili'. Poco prima - l'appello di Salvini a Di Maio : ... passa ancora all'attacco: 'La nostra coalizione cresce in modo importante - sottolinea il Cavaliere - e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica . All'interno del ...

Salvini : “Datemi ancora qualche giorno”. E attacca Berlusconi : “Meglio lavori umili che altri in giacca ma con mazzette” : “Datemi ancora qualche giorno” dice Matteo Salvini a Monfalcone a una settimana dal voto per le Regionali in Friuli Venezia Giulia. Lo dice agli elettori, ma sembra che lo dica soprattutto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ormai – raccontano tutti i quirinalisti – ha perso la pazienza per il balletto soprattutto tra i partiti vincitori. “Datemi ancora qualche giorno – spiega Salvini – ...

Mattarella si prende due giorni. Berlusconi attacca il M5S : ?«Meglio il Pd». L’ira di Salvini : Pausa di riflessione per il Capo dello Stato dopo l'incontro con la presidente del Senato Casellati, che ha riferito gli esiti del mandato esplorativo. Il Cavaliere attacca M5S:?«Gente che non ha mai fatto nulla. Nella mia azienda pulirebbero i cessi». E aggiunge: «Su Pd la penso diversamente da Salvini e Meloni». Il leader della Lega: «Spero di essere oggetto dell’interesse del Colle»...

Cavalcavia crollato a Fossano - Salvini attacca il Pd : "Dopo un anno è tutto come prima" : Il viadotto della tangenziale aveva schiacciato un'auto dei carabinieri. Il capo della Lega: interrogazione urgente al ministro

Governo - Di Maio attacca Salvini e minaccia : 'Pronto a chiudere' : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd 'e se il il 22 si vince il Governo lo facciamo in un quarto d'ora'. Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e ...

'Ci porteranno ad un disastro economico' : Berlusconi attacca Salvini e Di Maio Video : Una vera e propria bomba sulla coalizione del centrodestra, a poche ore dalla seconda consultazione al Quirinale [Video] per la formazione di un nuovo governo: a scagliarla un audio 'rubato' che circola in rete e sui social network da qualche ora. Protagonista #Silvio Berlusconi, che ha espresso parole di grande critica nei confronti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni durante una cena elettorale in Molise, dove si terranno alla fine del mese le ...

Berlusconi attacca Salvini per le frasi sulla Siria 'Questo è il momento di tacere' : In fondo anche Berlusconi deve muoversi su un equilibrio delicato tra la posizione filoatlantica e l'amicizia personale e politica con Vladimir Putin, alleato della Siria e di Assad. Perciò l'attacco ...

Di Battista attacca Berlusconi e Salvini/ Di Maio spiazzato : Rotondi (Forza Italia) - "in privato ne parla bene" : Di Battista attacca Berlusconi e Salvini, Di Maio spiazzato: irritazione e stupore in casa 5 Stelle. Le parole dell’ex deputato pentastellato a Perugia, non sono piaciute al Movimento(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:16:00 GMT)

Di Battista attacca "né Berlusconi né Forza Italia"/ "Salvini vicino a Silvio sembrava Dudù" : Silvio Berlusconi rispone a muso duro al veto posto da Luigi Di Maio: "Non può dirmi cosa fare, non conosce la democrazia". E Salvini bacchetta i due litiganti: "Basta, o si vota"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 21:01:00 GMT)

Matteo Salvini attacca : 'Governiamo anche da soli' : Di Maio rischia isolamento Video : Le formazioni politiche sono ormai pronte a un nuovo giro di consultazioni, il centrodestra come noto salira' al colle unito, Luigi #Di Maio invece continua nella sua politica ostruzionistica nei confronti di Silvio Berlusconi. Ma le cose, in un periodo convulso e di incertezze mutano in fretta, e Di Maio potrebbe finire per pagare l’inesperienza nell’arte del compromesso, una componente fondamentale in politica, specialmente a livello ...