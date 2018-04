Salute | immunodeficienze primitive | sbarca online il blog ‘itinerari’

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Accorciare le distanze fra l’opinione pubblica e il mondo delle malattie rare. Con questo obiettivoil‘ItineRARI’, in occasione della Settimana mondiale delle(World P.I. Week, 22-29 aprile) che culminerà con il convegno ‘Vivere oggi con una immunodeficienza primitiva. 5 proposte per 5 bisogni’, in programma nell’Aula magna dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Un evento organizzato da Aip Onlus e supportato da Shire che promuove ilcon un focus speciale proprio sue angioedema ereditario. Il– spiega una nota – è curato dalla giornalista modenese Federica Galli, che attraverserà l’Italia andando a incontrare pazienti e medici nei vari territori per raccontare le storie di queste patologie: i percorsi di diagnosi, le difficoltà delle famiglie, ma ...