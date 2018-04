Roma | Sport In Famiglia | boom di presenze all' Eur

Liverpool-Roma - Graziani : “sogno la vendetta sportiva…” : Liverpool-Roma, il commento di Graziani. “L’augurio e’ che la Roma possa ‘vendicarci’ gia’ a partire da stasera perche’ noi vogliamo passare questo turno e andare in finale a Kiev. Sarebbe per la societa’ giallorossa e per tutto il CALCIO italiano un regalo meraviglioso. Speriamo abbia anche un pizzico di fortuna…”. Sono le parole di Ciccio Graziani, oggi a Catania per ...

Trasporti - a Roma metà delle multe e il doppio dei controllori di Milano : Il doppio dei controllori in servizio, per ottenere un terzo delle multe in meno. È questo lo strano caso di Roma dove ci sono oltre 320 controllori dell'Atac, su bus, tram e metro,...

Campionato Primavera - Milan-Roma in diretta su Sportitalia : Rossoneri e giallorossi si affronteranno in un posticipo ricco di significato: la lotta per l'accesso alle finali è apertissima, il Milan di Lupi non può sbagliare. L'articolo Campionato Primavera, Milan-Roma in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bebe Vio presenta i Giochi senza barriere - con i talenti di Amici a Roma per promuovere lo sport tra ragazzi disabili : Ospite a sorpresa ad Amici di Maria De Filippi, Bebe Vio presenta i Giochi senza barriere: un evento sportivo a scopo benefico, promosso dall'associazione Art 4 sports. La campionessa mondiale di scherma ha presentato sul palco di Amici la crew Ill Abilities, corpo di ballo composto da persone con disabilità fisiche. In pista, anche l'ormai nota Paddy Jones, ballerina ottantatreenne che ha conquistato tutti insieme a Lo stato sociale al ...

Stadio Roma - assessore sport : “segnali positivi” : “Per lo Stadio della Roma confermo i segnali positivi, però ci sono i tempi previsti della legge: tra luglio e agosto contiamo di andare in variante (urbanistica, ndr) in Assemblea capitolina. Questo poi andrà in Regione e ci sarà bisogno di una delibera consigliare del Lazio”. Lo ha dichiarato l’assessore dello sport, politiche giovanili e grandi eventi di Roma Daniele Frongia a margine dell’opera di riqualificazione del ...

Roma - dallo squash al dart boart - dal surf al parkour : apre all'Eur 'Sport in famiglia' : Oggi a Roma, al Laghetto dell'Eur, la cerimonia d'inaugurazione di Sport in famiglia, l'unico evento Terra-Cielo-Acqua della capitale. Il taglio del nastro, con il saluto istituzionale, è stato ...

Andora partecipa ad Euroflora con un allestimento di fiori e piante aRomatiche per raccontare le attrattive turistiche e sportive del ... : Andora Comune Europeo dello Sport 2018 è presente a Euroflora, su invito del Comune di Genova. Al pubblico dell'evento florovivaistico internazionale, allestito nei parchi di Genova Nervi fino al 6 ...

Roma - al Laghetto dell'Eur torna 'Sport in famiglia' dal 21 aprile al primo maggio : Riparta al Laghetto dell'Eur di Roma 'Sport in famiglia', l'appuntamento, giunto alla settima edizione, con lo sport capitolino, dal 21 aprile al primo maggio. Sport in Famiglia è una manifestazione ...

INCIDENTE STRADALE PER NATHALIE CALDONAZZO - COME STA?/ Roma - Prati : ferita - trasportata al Gemelli : NATHALIE CALDONAZZO, INCIDENTE STRADALE a Roma in zona Prati: COME STA? Paura per la showgirl rimasta ferita, ricoverata al Gemelli in codice giallo. Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:53:00 GMT)

Momenti di Paura per la showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo, rimasta vittima di un brutto incidente stradale mentre viaggiava a Roma, per la precisione in zona Prati. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, la star si trovava a bordo di uno scooter quando all'improvviso, a piazza Monte Grappa, si è scontrata con un'auto cadendo a terra. Sul posto è subito accorsa la polizia locale per i rilievi del caso, mentre

Roma : incidente per Nathalie Caldonazzo. Showgirl trasportata al Gemelli : Roma: Caldonazzo si trovava a bordo del motoveicolo Peugeot Tweet Roma – Coinvolta in un incidente stradale Nathalie Caldonazzo. La soubrette si trovava a bordo della sua moto su lungotevere Oberdan, all’altezza di Piazza Monte Grappa, attorno alle 14. La Showgirl era a bordo di un motoveicolo Peugeot Tweet quando, per cause da accertare, si è scontrata con una Fiat Freemont. La Caldonazzo è stata portata in codice giallo al ...

Atac Roma - conti in rosso : ministero "2 mesi per sanare"/ Caos giunta Raggi - rischio revoca licenza trasporti : Atac in crisi, conti in rosso: ministero Mit 'due mesi di tempo per sanare debito'. Il Caos della giunta Raggi, le responsabilità dell'azienda.

