Roma | sgominata banda di spacciatori a Prima Porta

(Di giovedì 26 aprile 2018) Un'altra operazione antidroga andata a buon fine anel giro di poche settimane. Dopo gli arresti dei giorni scorsi di bande composte da italiani e albanesi, oggi è toccato invece a unadidiNuova, composta da italiani e nordafricani.I Carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito stamattina sette mandati d'arresto, di cui sei in carcere e uno agli arresti domiciliari, più un procedimento di obbligo di presentazione in caserma. Ma in totale sono diciassette le persone indagate nell'ambito di questa inchiesta.Lagestiva lo spaccio di droga, cocaina in particolare, aNord. Tra i vari capi d'accusa che pendono sulle persone arrestate stamane, c'è quella di possesso di cocaina ai fini dello spaccio.