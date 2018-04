Roma | Rubavano nell’isola ecologica | arrestati

romadailynews

(Di giovedì 26 aprile 2018)– Un cittadino romeno di 28 anni, senza fissa dimora, e uno del Marocco di 31 anni, sono statidai Carabinieri della StazioneTalenti. Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine. L’accusa è di furto aggravato in concorso. La dinamica Poco dopo le 20, i due si sono introdotti nell’isoladell’AMA, scavalcando la recinzione, per compiere un furto. I militari nel transitare lungo via della Bufalotta, hanno udito forti rumori provenienti dall’interno dell’area. Si sono insospettiti ed hanno sorpreso i due, mentre cercavano di portare via vario materiale custodito in alcuni container. I due ladri sono stati, condotti in caserma, e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In attesa del rito direttissimo. L'articolonell’isolaproviene daDailyNews.