Roma | recuperato cadavere in decomposizione nel fiume Aniene

Roma - ladro restauratore immortalato mentre ruba dipinto in chiesa. Il sacro cuore di Gesù recuperato dai carabinieri : Sentendosi ormai scoperto, si è presentato spontaneamente ai carabinieri il restauratore Romano denunciato per il furto del “sacro cuore del Gesù” avvenuto la settimana scorsa nella Chiesa Nuova, al centro di Roma. L’uomo si è recato alla stazione dei carabinieri San Pietro, consegnando la tela e assumendosi la responsabilità del furto. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia San Pietro in collaborazione con quelli del ...