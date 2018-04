Roma | Psa fornisce quattro auto elettriche all’amministrazione comunale – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 aprile 2018)sembra portare bene al gruppo PSA, specie dopo la bella vittoria ottenuta dal marchio di lusso DS nel primo e storico gran premio di Formula E che si è corso sulle strade della Capitale. E’ il momento di insistere dunque, e proprio per questo dal quartier generale italiano dell’azienda francese hanno deciso di fornire in comodato d’uso per un anno e mezzoveicoli a batteria all’amministrazione capitolina: la mini flotta, composta da due citycar Citroën C-Zero e due minivan Citroën Berlingo Electric, è stata consegnata direttamente al sindaco Virginia Raggi, in Campidoglio. Una mossa che rafforza il commitment del Comune verso la mobilità pulita, dal momento che propruo l’amministrazione capitolina si è impegnata a far diventare metà del suo parcoa emissioni zero entro il prossimo triennio. L'articolo, Psa...