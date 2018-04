Roma | “preghiamo per Sean Cox e la sua famiglia”

calcioweb.eu

"Questo per noi non è il momento di parlare di calcio. Le nostre preghiere sono per Cox e per la sua famiglia". La Roma prega per Sean Cox, il 53enne tifoso del Liverpool in coma in seguito agli incidenti prima delle semifinale d'andata di Champions League tra i Reds e i giallorossi di martedì scorso. "Il suo recupero e la sicurezza di tutti i tifosi che assistono a una partita di calcio sono le uniche cose che contano adesso", aggiunge la Roma su Twitter.