Roma | Minaccia turisti con coltello | agente ferito

Liverpool-Roma - Champions League 2018 : tifoso dei Reds in coma - arrestati due Romanisti. Uefa minaccia punizioni dure : Uno spettacolo calcistico estasiante quello di Anfield tra Liverpool-Roma, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2018. Il 5-2 ha sorriso ai Reds che possono guardare al ritorno del 2 maggio con fiducia ma gli uomini di Eusebio Di Francesco, memori dell’eccezionale rimonta contro il Barcellona, nel turno precedente, non vogliono mollare. Un vero peccato che al di fuori dello stadio lo spettacolo non sia stato ...

Roma : Minaccia ex moglie con una pistola - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato un 52enne del posto. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine, per tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di arma modificata. I militari hanno accertato che l’uomo aveva Minacciato l’ex moglie con una pistola per sottrarle del denaro. Che avrebbe utilizzato per l’acquisto di stupefacente. La dinamica Al ...

Roma - 'faccio saltare in aria anche i bambini' : stalker condominiale minacciava intero palazzo : di Rosalba Emiliozzi Per cinque anni è stato il terrore del palazzo. Con post su Fb annunciava che avrebbe fatto 'saltare in aria tutto', che divelte le pareti i 'bambini sarebbero diventati cenere'. ...

Roma : Minaccia di morte l’ex - arrestato 51enne : Roma – I Carabinieri hanno arrestato uno stalker. Nella notte, i militari del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo di 51 anni, originario della provincia di Catanzaro ma da tempo residente a Roma. Il malvivente, con precedenti, è stato sorpreso in evidente stato di ebbrezza alcolica mentre stava prendendo a calci l’auto della sua ex compagna, parcheggiata sotto la sua abitazione. Ha inoltre proferito pesanti offese e ...

Bari - l'assessora Paola Romano minacciata su Fb : "Appendetela per il collo". E scatta la denuncia : Il sindaco Decaro: "Stiamo perdendo tutta la nostra umanità. Perché se non ci rendiamo conto del peso che le nostre parole hanno anche sui social network,...

Siria : Romani - governo si dissoci da assurda minaccia rappresaglia : Roma, 11 apr. , AdnKronos, 'Il centrodestra alzi la voce sull' assurda minaccia di rappresaglia rispetto al presunto utilizzo di armi chimiche in Siria e chieda al governo di dissociarsi da tali ...

Roma : Minaccia infermieri con coltello - arrestato 42enne : Roma – Ieri mattina gli agenti del commissariato Casilino e Romanina hanno arrestato un 42enne. L’accusa è furto, resistenza e minacce aggravate. L’uomo, mentre si trovava all’interno del policlinico di Tor Vergata, ha tirato fuori un coltello Minacciando i sanitari. E chiedendo loro di voler essere ricoverato. I poliziotti, che si trovavano presso il nosocomio per altro servizio, sono immediatamente intervenuti. Sono ...

Roma. Minaccia di ammazzare la madre - arrestato : Roma. Minaccia di ammazzare la madre, arrestato – “Ti ammazzo! Ti voglio vedere morta!”: questo è ciò che hanno sentito gli agenti della Polizia di Stato di Roma quando sono entrati nel palazzo in cui erano stati inviati dalla sala operativa. A chiamare il Nue un inquilino dell”edificio che, aprendo la porta di casa, si è trovato davanti la donna oggetto di quelle minacce. Subito giunti sul posto, i poliziotti dei ...

Roma : Minaccia suicidio - donna salvata : Roma – Una donna, italiana di 58 anni, posizionata oltre il parapetto di ponte Flaminio, a Roma, sul ballatoio e sporta nel vuoto. Questa è la scena che gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori hanno trovato al loro arrivo. Nel tentativo di distrarla e metterla in sicurezza, i poliziotti si sono avvicinati a lei. Ma questa, agitata e in preda al pianto, ha iniziato a Minacciare di lasciarsi cadere. A quel punto ...

Roma : Minaccia la sua ex sotto casa - arrestato : Messaggi minacciosi e appostamenti sotto casa della sue ex, arrestato un 22enne con precedenti – Roma – Aveva iniziato a tempestare la sua ex di... L'articolo Roma: Minaccia la sua ex sotto casa, arrestato proviene da Roma Daily News.

Minaccia terrorismo a Roma - un ricercato : 13.05 I carabinieri da ieri sono sulle tracce di un tunisino di 41 anni che, secondo una lettera anonima arrivata all'ambasciata a Tunisi,avrebbe manifestato l' intento di compiere attentati a Roma. L'uomo,che in passato è stato più volte arrestato a Palermo per spaccio di droga, avrebbe espresso l'intenzione di colpire bar,siti turistici, centri commerciali. Sono in corso accertamenti. Non si sa se lo spacciatore si sia radicalizzato o se ...