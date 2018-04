: Liverpool: arrestati due romanisti per tentato omicidio - Corriere : Liverpool: arrestati due romanisti per tentato omicidio - Agenzia_Ansa : #Champions: scontri a #Liverpool, arrestati due tifosi della Roma per tentato omicidio - Marcotti : Due romani sospettati di tentato omicidio prima di Liverpool-Roma per avere assalito un uomo di 53 anni con cinghie… -

si terrà aunfra il, la, l'Uefa e le autorità di polizia per pianificare il match di ritorno di Champions fra i due club in programma il 2 maggio alla luce di quanto accaduto all'andata. Lo annuncia ilsul proprio sito. L'incontro è stato chiesto proprio dal club inglese per "poter fornire ai propri tifosi in viaggio versole più complete indicazioni sulla". Ilaupisca che tale riunione "fornirà le necessarie rassicurazioni e le informazioni essenziali".(Di giovedì 26 aprile 2018)