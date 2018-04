Roma-Liverpool | il calcio che non vogliamo | ora in città regna la paura

Liverpool - i due tifosi Romanisti rinviati a giudizio ma cade l'accusa di tentato omicidio : In carcere, almeno fino al 24 maggio, quando prenderà il via il processo a Liverpool. Hanno evitato l'imputazione di tentato omicidio, ma sono stati rinviati a giudizio i due ultrà romanisti, accusati ...

Malagò - Roma-Liverpool deve andare bene : In vista del tavolo tecnico di domani, il numero uno dello sport italiano precisa: "Presumo che sotto l'aspetto della prevenzione sarà fatto il massimo - ha chiarito in conferenza stampa - Le persone ...

Roma-Liverpool : attesi 5 mila tifosi inglesi - 1000 sono 'a rischio' : ROMA - sono circa 5 mila i tifosi ospiti attesi per la semifinale di ritorno Roma-Liverpool in programma all'Olimpico mercoledì sera. Tra questi quasi mille dovrebbero essere ultrà e dunque ...

Roma-Liverpool - domani vertice sicurezza : 17.43 domani si terrà a Roma un vertice fra il Liverpool, la Roma, l'Uefa e le autorità di polizia per pianificare il match di ritorno di Champions fra i due club in programma il 2 maggio alla luce di quanto accaduto all'andata. Lo annuncia il Liverpool sul proprio sito. L'incontro è stato chiesto proprio dal club inglese per "poter fornire ai propri tifosi in viaggio verso Roma le più complete indicazioni sulla sicurezza". Il Liverpool ...

