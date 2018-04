Roma | Investito clochard | muore sul colpo

Ladispoli-Cerveteri - investito da treno in stazione/ Ultime notizie - morto un uomo : ritardi Roma-Civitavecchia : treno investe uomo in stazione Ladispoli-Cerveteri: Ultime notizie, è morta la persona ma è mistero su cause. Suicidio o fatalità? La terza tragedia sulla Roma-Civitavecchia in 2 settimane(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:47:00 GMT)

Brescia - morto bimbo di 4 anni investito da suv della mamma/ La donna ha fatto retRomarcia e non si è accorta : Brescia, morto bimbo di 4 anni investito da suv della mamma. La donna stava facendo retromarcia e non si è accorta. Una tragedia avvenuta quest’oggi in Lombardia(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:19:00 GMT)

Roma - Striscia la Notizia contro i parcheggiatori abusivi : Brumotti investito : Roma, Striscia la Notizia contro i parcheggiatori abusivi: Brumotti investito Continua la campagna dell’inviato di Striscia la Notizia che nei panni di un supereroe molto particolare lascia dei regali a chi non rispetta i posti dei disabili. Continua a leggere

Roma - ancora contro i parcheggiatori furbetti : Brumotti viene quasi investito : 100% Brumotti torna a "punire" i parcheggiatori furbetti che si appropriano ingiustificatamente dei parcheggi dei disabili , anche se sono senza tagliandino. L'inviato di Striscia la Notizia nei panni ...

Roma - investito e ucciso il cucciolo di lupo disabile di Castel Guido : Roma, investito e ucciso il cucciolo di lupo disabile di Castel Guido Aveva circa un anno e faceva parte di una cucciolata più grande. Continua a leggere

Roma - ucciso cucciolo di lupo disabile nel parco Castel di Guido. Lipu : "Investito volontariamente" : Il cucciolo aveva circa un anno e faceva parte di una cucciolata più grande. Non aveva l'uso delle gambe posteriori e le telecamere nascoste nel parco lo avevano ripreso spesso mentre arrancava seguendo il branco, accudito da fratelli e sorelle, che non lo lasciavano mai indietro

Investito e ucciso il cucciolo di lupo disabile del branco di Roma - : L'animale, di un anno, non aveva l'uso delle zampe posteriori ed era accudito dal resto del branco. Secondo la Lipu, che gestisce l'oasi faunistica a Castel di Guido, l'animale potrebbe essere stato ...

Investito e ucciso il cucciolo di lupo disabile del branco di Roma - : L'animale, di un anno, non aveva l'uso delle zampe posteriori ed era accudito dal resto del branco. Secondo la Lipu, che gestisce l'oasi faunistica a Castel di Guido, l'animale potrebbe essere stato ...

Investito e ucciso il cucciolo di lupo disabile del branco di Roma : Investito e ucciso il cucciolo di lupo disabile del branco di Roma L'animale, di un anno, non aveva l'uso delle zampe posteriori ed era accudito dal resto del branco. Secondo la Lipu, che gestisce l'oasi faunistica a Castel di Guido, l'animale potrebbe essere stato travolto volontariamente: nessun segno di frenata su luogo ...

Roma - ucciso il cucciolo di lupo disabile. La denuncia della Lipu : “Investito volontariamente” : È stato investito da un’auto e ucciso il cucciolo di lupo disabile di Castel di Guido, il parco urbano di Roma dove da qualche tempo vive un branco di lupi. La notizia è stata diffusa su Facebook dalla Lipu, che a Castel di Guido gestisce un’oasi faunistica. “Nella mattinata di martedì 10 aprile ci è giunta la segnalazione del rinvenimento di un lupo senza vita all’interno dell’Azienda Castel di Guido – si legge sul profilo Facebook ...

Palermo : incidente in via Roma - turista francese investito da moto : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - incidente in via Roma, a Palermo, dove un turista francese è stato travolto da una moto mentre attraversava la strada. L'uomo, 51 anni, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Civico dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto anc