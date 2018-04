Roma | in via del Corso arriva il senso unico | ma resta l' incognita bus

DIRETTA/ Liverpool Roma (risultato live 0-0) streaming video Canale 5 : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA liverpool-Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 24 aprile 2018.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 20:35:00 GMT)

Roma - il Quadraro e quel rastrellamento dimenticato del 1944. “Mio padre? Lo portarono via quando avevo 7 anni” : quello del Quadraro, del 17 aprile del 1944, è stato un rastrellamento paragonabile in termini di numeri a quello del ghetto di Roma di pochi mesi prima, il 16 ottobre 1943. Eppure dell’operazione Balena – lamentano gli abitanti di quest’area nel sud-est della Capitale – i libri di storia non ne parlano. Anche qui, quel giorno, oltre mille uomini – tutti i maschi tra i 16 e i 55 anni – vennero portati via, fino in ...

Roma : incidente in via Trionfale. Donna ricoverata in codice rosso : Roma: Smart investe Donna Roma – In gravi condizioni una Donna investita poco fa in via Trionfale, a Roma. codice rosso per la malcapitata, di cui non si conoscono le generalità. L’investita si trova ora ricoverata all’ospedale San Filippo Neri. I rilievi sono affidati al XIV Gruppo Monte Mario della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: incidente in via Trionfale. Donna ricoverata in codice rosso proviene da RomaDailyNews.

Champions League 2018 : semifinali al via con Liverpool-Roma in diretta su Canale 5 : Roma La strada verso Kiev, teatro della finale, arriva alle ultime e decisive curve. Scattano le semifinali della Uefa Champions League 2018, con la Roma di scena a Liverpool e i Campioni d’Europa in carica del Real Madrid che, dopo il tribolato passaggio del turno contro la Juventus, fanno visita al Bayern Monaco. Entrambe le partite vengono trasmesse anche in chiaro su Canale 5. Champions League in tv: le partite di martedì 24 e ...

Roma - Kolarov : "Non siamo qui per caso. Champions? Proviamo a vincerla" : "Con il Barcellona abbiamo fatto una grande partita giocando insieme. Non eravamo solo concentrati su Messi, e anche domani dobbiamo giocare insieme. E solo giocando di squadra possiamo fare grandi ...

Al via a Roma i casting di X Factor : RIPARTE LA RICERCA DEGLI ASPIRANTI CONCORRENTI DEL TALENT DI SKY 28, 29 e 30 aprile Roma – Auditorium Parco della Musica Riparte da Roma la caccia al talento per l’edizione di X Factor 2018. Le giovani ugole potranno presentarsi il 28, 29 e 30 aprile all’Auditorium Parco della Musica in via Pietro de Coubertin, 30. Torna così il consueto momento dedicato ai casting, l’occasione che ogni anno chiama a raccolta migliaia di concorrenti impegnati a ...

Natale di Roma - domenica oltre 35.000 persone in via Petroselli : domenica pomeriggio, tra le 14,30 e le 20, oltre 35.000 persone hanno raggiunto la strada pedonalizzata per l'occasione per assistere a concerti, spettacoli e animazione gratuiti. L'evento in via ...

Bologna - rapinata la casa di Romano Prodi. “Ci hanno portato via i ricordi di una vita” : hanno approfittato del fatto che, insieme alla moglie, fosse andato a Roma per partecipare all’udienza che il papa ha concesso alla diocesi di Bologna. Così, nella notte fra venerdì e sabato, i ladri sono entrati nella casa bolognese di Romano Prodi e l’hanno svaligiata. Sono in corso le indagini e anche la definizione esatta della refurtiva, della quale farebbero parte soprattutto orologi e gioielli. I ladri hanno forzato la porta ...

Giro di Romandia 2018 - tutti gli italiani al via. Tanti giovani da seguire - su tutti Fabbro e Conci : Martedì 24 alla partenza del Giro di Romandia sono previsti 11 corridori italiani. Lo scorso anno arrivarono due vittorie azzurre con Fabio Felline ed Elia Viviani, mentre l’ultimo successo nella generale risale al 2002 quando trionfò Dario Frigo. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Giro di Romandia e le loro ambizioni. Le speranze per una vittoria di tappa saranno riposte su Elia Viviani e Sonny Colbrelli, che cercheranno di ...

DIRETTA/ Spal Roma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Spal Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo di Serie A che apre la 34^ giornata (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 14:45:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Spal Roma : Viviani vs De Rossi. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Roma: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Di Francesco deve pensare anche alla Champions League, cambierà ancora qualcosa(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:33:00 GMT)

Spal - Viviani : 'Roma mia - perchè m'hai abbandonato?' : FERRARA Innamorato perso della sua ex, la Roma, Federico Viviani. E oggi la affronterà con la Spal... 'L'anno scorso ho giocato contro la Roma all'Olimpico per la prima volta, quando ero al Bologna. ...

Natale di Roma - da domani al via : stop alle auto e musei gratis : Tre giorni per il Natale di Roma, tra cerimonie istituzionali, parate di vestali e pretoriani, musei gratuiti e una domenica di festa popolare in piazza, sul modello del Capodanno. Si comincia da ...

DIRETTA/ Roma Genoa - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Roma Genoa: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Giallorossi, finale di stagione caldo.