Roma | due ultrà indagati per la rissa con i tifosi del Liverpool | un irlandese in coma

Liverpool-Roma - Champions League 2018 : tifoso dei Reds in coma - arrestati due Romanisti. Uefa minaccia punizioni dure : Uno spettacolo calcistico estasiante quello di Anfield tra Liverpool-Roma, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2018. Il 5-2 ha sorriso ai Reds che possono guardare al ritorno del 2 maggio con fiducia ma gli uomini di Eusebio Di Francesco, memori dell’eccezionale rimonta contro il Barcellona, nel turno precedente, non vogliono mollare. Un vero peccato che al di fuori dello stadio lo spettacolo non sia stato ...

