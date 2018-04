Roma | De Rossi | ' Sbagliato restare qui se vuoi vincere'

Liverpool-Roma : due tifosi giallorossi accusati di tentato omicidio Video : La conferma è arrivata dalla polizia britannica: due giovani, rispettivamente di 25 e 26 anni, arrivati da Roma per assistere alla partita della semifinale di #Champions, sono in stato d'arresto per tentato omicidio. I due ragazzi, infatti, sono stati fermati in to al grave ferimento di un tifoso dei Reds di 53 anni, di origine irlandese. Il terribile episodio sarebbe avvenuto fuori dallo stadio e, oltre ai due supporter giallorossi, per il caos ...

Roma-Liverpool - due ultrà giallorossi incriminati per tifoso dei Reds in coma : “Caduta l’accusa di tentato omicidio” : E’ caduta l’accusa di tentato omicidio per i due ultrà della Roma Filippo Lombardi, 21 anni, e Daniele Sciusco, 29 anni, fermati a Liverpool in seguito agli scontri nei quali è rimasto gravemente ferito il tifoso dei Reds Sean Cox, 53 anni. A darne notizia all’Adnkronos è il loro difensore, l’avvocato Lorenzo Contucci: “E’ caduta l’accusa di tentato omicidio per entrambi – ha spiegato – Il reato è stato derubricato in ...

Liverpool-Roma - tifoso dei Reds aggredito : è grave/ Video - 9 ultrà giallorossi fermati - 2 per tentato omicidio : Liverpool, nove tifosi della Roma fermati, due per tentato omicidio Video: tifoso dei Reds aggredito con una cinghia fuori dallo stadio Anfield Road: è grave.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:22:00 GMT)

Incidenti prima di Liverpool-Roma - in coma il tifoso dei Reds. Arrestati due ultrà giallorossi. Uefa minaccia punizioni durissime : Gli autori di questo attacco ignobile non hanno posto nel mondo del calcio e confidiamo che saranno trattati con la massima severità'. La federazione del calcio europeo 'è in attesa di ricevere i ...

Liverpool-Roma - scontri ultras : ora i giallorossi rischiano grosso : Liverpool-Roma- Oltre il danno la beffa. Potrebbe costare cara la trasferta inglese alla Roma. Dopo il 5-2 riscontrato sul campo, i giallorossi potrebbero incappare in una sanzione Uefa per gli scontri prima e dopo la gara. Un tifoso inglese, aggredito da due tifosi giallorossi, resta in pericolo di vita. In arrivo sanzioni da parte dell”Uefa? […] L'articolo Liverpool-Roma, scontri ultras: ora i giallorossi rischiano grosso proviene ...

Liverpool-Roma - arrestati due tifosi giallorossi per tentato omicidio : La polizia di Merseyside ha arrestato due tifosi della Roma, di 25 e 26 anni, con l’accusa di tentato omicidio, dopo che un tifoso del Liverpool di 53 anni è stato gravemente ferito prima della partita di Champions League tra Liverpool e Roma. Lo hanno confermato le forze dell’ordine britanniche in una nota. La vittima, che avrebbe origini irlandesi, ha subito un grave trauma cranico. È stato portato al Centro neurologico di Walton, dove le sue ...

Roma - De Rossi : “nulla è impossibile” : “Ci possiamo aggrappare a quanto fatto nei quarti, che ci dice: non è impossibile. Abbiamo il dovere di provarci, per noi e per la gente che vuole bene alla Roma”. Daniele De Rossi non nasconde la delusione per la sconfitta a Liverpool che costringe la Roma a inseguire un’altra impresa. “Col Barcellona eravamo stati sfortunati e c’erano stati episodi dubbi, oggi abbiamo iniziato bene, poi abbiamo sofferto molto la ...

Roma - De Rossi : 'Abbiamo il dovere di provarci'. Florenzi : 'Non ci hanno ucciso' : LIVERPOOL - Un'altra serata complicata per la Roma dopo gli 'schiaffi' del Camp Nou. Anche se stavolta la sensazione è stata quella di una squadra nettamente inferiore al Liverpool , a tratti ...