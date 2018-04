Roma | Capannone a fuoco | forse incendio doloso

romadailynews

: RT @ACADItalia: 'Degli attrezzi che dovevano trovarsi in un capannone a lui sequestrato erano all'esterno della casa di un poliziotto che h… - Baalaam68 : RT @ACADItalia: 'Degli attrezzi che dovevano trovarsi in un capannone a lui sequestrato erano all'esterno della casa di un poliziotto che h… - fdnfashion : URGENTE e se lo scrivo è vero se qualcuno di voi sa indicarmi uno spazio libero tipo capannone industriale magazzin… - ACADItalia : 'Degli attrezzi che dovevano trovarsi in un capannone a lui sequestrato erano all'esterno della casa di un poliziot… -

(Di giovedì 26 aprile 2018)– Non si esclude l’ipotesi dolosa nell’divampato ieri sera intorno alle 22 in undi 1.600 metri quadri.adibito ad archivio di contabilità e deposito cartaceo nel comune di Pomezia, in via dei Castellini 50. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e il fabbricato risulta completamente distrutto. I Carabinieri di Pomezia intervenuti sul posto hanno già informato l’Autorità giudiziaria che ora valuterà come procedere. Naturalmente, come spesso accade in queste situazioni, con il passare delle ore il quadro si potrebbe fare via via più chiaro. L'articoloproviene daDailyNews.