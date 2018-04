Roma | cade in un dirupo | recuperata dal Soccorso alpino

Champions League - la Roma cade all'Anfield : Scivolone della Roma di Di Francesco che ha perso per 5 reti a 2 contro il Liverpool di Jürgen Klopp all'Anfield della città inglese. Al club "Red" è bastato un super Salah per vincere questa partita, valevole per l'andata della semifinale di Champions League. Il Liverpool si è schierato in campo col 4-3-3: Loris Karius; Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain, Jordan ...

Jaguar e-Future Academy : il progetto coinvolgerà i tre grandi atenei Romani : ... "incentivare la Ricerca e lo Sviluppo è da sempre una missione fondamentale per Jaguar Land Rover e sono particolarmente orgoglioso di poter contribuire a questo progetto italiano rivolto al mondo ...

Bonus al Comune di Roma : bocciato solo il 2 - 6% dei dipendenti. Ma i servizi sono scadenti : A Roma, i soldi destinati ai dipendenti comunali, per lo svolgimento e la manutenzione dei servizi, aumentano, ma i cittadini continuano a denunciarne i limiti.I 24mila dipendenti comunali del Comune di Roma hanno ricevuto in totale quasi 45 milioni di euro, come premi per la produttività per l'anno 2016. Tuttavia i servizi offerti ai Romani continuano a lasciare insoddisfatti i cittadini, come viene riportato da Tgcom24.L'Agenzia per il ...

Roma - tenta di suicidarsi e si lascia cadere nel vuoto : poliziotti lo afferrano al volo e lo salvano : Faceva sul serio il 25enne che ieri pomeriggio, martedì 17 aprile, in via Lorenzo Il Magnifico a Roma (zona stazione Tiburtina) è stato salvato dagli agenti di polizia quando si era già lanciato vuoto. I poliziotti, allertati dai condomini insieme ai vigili del fuoco, intorno alle 19.40, hanno iniziato una lunga trattativa con il ragazzo, che però non ha dato buon esito. Proprio mentre il giovane aveva fatto credere di poter tornare il ...

Cade sul tombino - è in stato vegetativo : l'assicurazione di Roma non risarcisce : La storia è di quelle che non può non far discutere. I protagonisti sono un ragazzo di 35 anni, Massimiliano Licciardi, il Comune di Roma e Assicurazioni Roma. Da tre anni Massimiliano vive in stato vegetativo a causa di un incidente di moto. Mentre viaggiava in via Brunone Bianchi, a Casalbernocchi, la moto s'incaglia su una buca e lui viene sbalzato via. Il Comune dovrebbe pagare un risarcimento alla famiglia (che intanto sta vendendo la casa ...

Roma - Pau dei Negrita cade durante la data Romana al Palalottomatica : Una brutta caduta che l'ha costretto a ricorrere alle cure mediche e che ha messo in dubbio fino all'ultimo la data milanese di ieri sera ad Assago. «Sono bombardato di farmaci, ma sono in piedi», ...

Roma-Barcellona - urlo incredibile : ‘cade’ l’Olimpico [VIDEO] : Roma, sei nella storia. Clamorosa impresa dei giallorossi che si sono qualificati per le semifinali, umiliato il Barcellona all’Olimpico, 3-0 il risultato che non lascia repliche. In rete Dzeko, De Rossi su calcio di rigore e nel finale Manolas per la rete che vale la qualificazione. Al termine del match delirio per la Roma, tifosi impazziti, sulle tribune succede di tutto, cori, applausi per i nuovi eroi di Roma, adesso c’è ...

Roma : 70enne cade dal quinto piano - codice rosso : Roma – E’ caduta da un terrazzo al quinto piano di un fabbricato in via Carlo Pascal 5, zona Baldo degli Ubaldi, a Roma. L’incidente ha colpito una donna di circa 70 anni. La donna sarebbe precipitata mentre era intenta a pulire le finestre di una veranda. La 70enne e’ finita sulla tettoia di un appartamento al primo piano. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Roma, che attraverso l’utilizzo di ...

Cade albero su auto a Roma - ferita donna : ANSA, - Roma, 09 APR - Un albero è finito su un'auto stamattina sulla via del Mare a Roma, ferendo lievemente una donna che era a bordo. E' accaduto nei pressi del tunnel di Acilia. La donna è stata ...

