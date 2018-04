romadailynews

: Rocca Priora calcio (I cat.): La squadra non rallenta: E' rimasta in scia all’Atletico… - romadailynews : Rocca Priora calcio (I cat.): La squadra non rallenta: E' rimasta in scia all’Atletico… - oslaz : Rocca Priora calcio (I cat.) non rallenta, Magretti: «Coppa Lazio? Non pensiamo solo a quella…»… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Roma – Ilnon ferma la sua marcia nemmeno nel turno infrasettimanale del 25 aprile. Ladi mister Paolo Lunardini ha travolto con un netto 4-1 l’Atletico Genazzano nel match giocato sul campo amico del “Montefiore”. E’ rimasta in scia all’Atletico Zagarolo terzo della classe e tra l’altro frenato domenica scorsa sull’1-1 grazie ad un gol di Mattia Magretti. “Quello è stato indubbiamente un punto importante – dice l’esterno offensivo classe 1997 –. Eravamo sotto alla fine del primo tempo e poi siamo rimasti anche in dieci uomini per l’espulsione di Torrice.Ma per fortuna siamo riusciti a pareggiare i conti. Sono felice per quel gol che è stato sicuramente pesante”. Magretti è stato tenuto prudenzialmente in panchina nel match con l’Atletico Genazzano per un problema muscolare che lo sta condizionando negli ultimi giorni. “Ieri non abbiamo ...