Roberto Spada | testata al giornalista | Chiedo scusa | ho visto tutto nero

Ostia : Roberto Spada chiede scusa al giornalista aggredito Video : Sono arrivate le scuse ufficiali di #Roberto Spada per la bruttissima aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi e al suo collaboratore. L'episodio risale all'intervista che lo stesso reporter avrebbe dovuto fare all'esponente di spicco del clan Spada dopo il boom di Casapound [Video] alle elezioni amministrative. Invece di concludere l'intervista, Piervincenzi si vide rifilare una testata che gli provocò la rottura del naso. Gli inquirenti ...

"Mi vergogno di quanto ho fatto - chiedo scusa ai giornalisti". Roberto Spada si pente per la testata a Piervincenzi : "Mi vergogno di quello che è successo. chiedo scusa a tutti i giornalisti, ma di quei momenti non ricordo più nulla, ho visto tutto nero", parola di Roberto Spada.Questo è quanto ha affermato il componente della famosa famiglia di Ostia, sentito nell'ambito del processo che lo vede imputato, assieme al guardaspalle Ruben Alvez del Puerto, di violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso per l'aggressione ...

