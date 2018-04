Robert Downey Jr | ' I cinecomic ci mostrano come dovrebbe essere il mondo'

AVENGERS - INFINITY WAR / Il discorso di Robert Downey Jr. alla premier del terzo capitolo : AVENGERS - INFINITY War esce oggi 25 aprile nelle sale italiane: cast, trama e curiosità sul nuovo film che chiama in causa tutti i più grandi eroi della Marvel.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:39:00 GMT)

IRON MAN 3/ Su Rai 2 il film con Robert Downey Junior (oggi - 23 aprile 2018) : IRON man 3, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Robert Downey Junior , Gwyneth Paltrow e Don Cheadle, alla regia ShaneBlac. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:49:00 GMT)

Iron Man 3 : Robert Downey Jr è ancora l'uomo d'acciaio questa sera in tv : ...al Presidente degli Stati Uniti questa volta Tony Stark deve combattere contro Aldrich Killian che intende attaccare l'Air Force One per rapire il presidente americano e seminare il terrore nel mondo.