Rivelata la data d' uscita di Lake Ridden | l' affascinante puzzle game dalle atmosfere di

Wolfenstein II : The New Colossus su Nintendo Switch : Rivelata la data di uscita con un nuovo - adrenalinico trailer : È con un comunicato ufficiale che Bethesda ha voluto annunciare solo qualche minuto fa la data di uscita di Wolfenstein II: The New Colossus su Nintendo Switch, l'apprezzato sparatutto sviluppato da MachineGames che farà il suo debutto sulla console ammiraglia Nintendo il 29 giugno 2018.Per l'occasione Bethesda ha voluto pubblicare un nuovo trailer del gioco in azione su Switch, che mostra le potenzialità della console alle prese con Wolfenstein ...

Uomini e Donne news - scelta Nicolò Brigante : Rivelata la data : Uomini e Donne news: ecco quando verrà registrata la scelta di Nicolò Brigante La fine del trono di Nicolò Brigante è quasi vicina e, a conferma di ciò, sono arrivate anche le ultime anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate dal sito ilvicolodellenews.it. Come scritto in un loro ultimo post, infatti, pare che durante la registrazione del Trono […] L'articolo Uomini e Donne news, scelta Nicolò Brigante: rivelata la data proviene da Gossip ...

Jotun : Rivelata la data d'uscita su Nintendo Switch : Thunder Lotus Games ha annunciato ufficialmente la data di uscita per Nintendo Switch di Jotun, l'affascinante titolo arrivato su PC nel 2015 e su console nel 2016 che si appresta ora ad esordire anche sulla console ammiraglia Nintendo.Jotun sarà disponibile su Switch a partire dal 27 aprile 2018 in una versione con grafica rimasterizzata e con un gameplay ottimizzato per rendere al meglio sulla console portatile. Nel gioco prenderemo i panni di ...

Legend of Kay Anniversary approderà su Nintendo Switch - Rivelata la data di lancio : Il 20 Maggio è una data speciale in quanto segna l'arrivo dello strambo Action-RPG Legend of Kay su Nintendo Switch. Sin dalla sua uscita iniziale su PS2™, Legend of Kay è stato accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico ed è stato successivamente portato anche su Nintendo DS™. 10 anni dopo, il gioco è stato rimasterizzato e lanciato su PC/Mac/Linux, PS3™, Xbox 360, PS4™ e Wii U™ con il nome Legend of ...

Rivelata la data di uscita di Spider-Man : Come ampiamente trapelato in rete nelle scorse ore, Insomniac Games e Sony Interactive Entertainment hanno annunciato oggi la data di uscita di Spider-Man, che arriverà in esclusiva per PS4 il 7 settembre 2018. A darne la notizia è stato GameInformer, che ci ricorda come manchino a questo punto solo 155 giorni all'uscita del gioco.Il prossimo numero di GameInformer, la cui copertina sarà dedicata proprio a Spider-Man, racconterà tantissimi ...

Xbox One : Rivelata la data di lancio del nuovo sistema di avatar : Quasi un anno fa, durante l'E3 2017, Microsoft ha annunciato l'arrivo di un sistema avatar nuovo di zecca, che sostituirà quello vecchio risalente addirittura all'epoca di Xbox 360. Dopo una manciata di rinvii, oggi la compagnia ha rivelato la data di lancio dei nuovi avatar, che arriveranno per tutti gli utenti Xbox Live nel corso di aprile.Come riporta Eurogamer.net, coloro che partecipano al programma Insider potranno provare in anteprima il ...

Ufficiale Call of Duty Black Ops 4 - data di uscita Rivelata da Activision : L'avevamo detto ma Activision ha anticipato tutti: Call of Duty Black Ops 4 è Ufficiale, lo riporta VentureBeat. I rumor in effetti si stavano susseguendo da settimane: a partire dalla star dell’NBA James Harden che, prima della partita contro gli Oklahoma City Thunder, ha indossato un cappellino dove si vede chiaramente il logo di un probabile Call of Duty Black Ops 4 e Kotaku inoltre ha confermato che il logo è proprio quello. Ma c'è stato ...