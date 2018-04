Review di Avengers | Infinity War

Blastingnews

(Di giovedì 26 aprile 2018) Distribuito nei cinema italiani dal 25 aprile,War è il sequel di “: Age of Ultron (blockbuster del 2015), ispirato alle avventure dei vendicatori della Marvel Comics. “Guerra Infinita” è il terzo film della saga degli “”. Non è il capitolo conclusivo delle avventure “corali” degli eroi del Marvel Cinematic Universe, ma è sicuramente il punto di svolta della saga ed il film più intenso del prolifico franchising cinematografico. In “The” (2012) i vendicatori lottano contro degli alieni che vogliono sottomettere il genere umano. In “Age of Ultron” devono sconfiggere un androide intelligente, Ultron appunto, che vuole distruggere la razza umana. “War” non aggiunge niente di nuovo alla saga in questo senso, seppur questa volta in gioco non ci sia solo il destino della Terra, ma dell’intero Universo.vs Thanos Il villain e nemico dei ...