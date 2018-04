today

: - joliefero : - ChiaraDumi : #chilhavisto Rebecca ha fatto ponte. Il 2 maggio torna! -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Nella provincia di Sondrio e in tutta la Valtellina sono ore d'angoscia per ladi Rebecca, ladi 15 anni sparita nel nulla da Buglio in Monte, dove vive insieme agli zii...