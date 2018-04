Assicurazione Rc auto : aumento tariffe in base al Cap/ Ecco perché i costi cambiano nelle stesse città : Assicurazione Rc auto: aumento tariffe in base al Cap. Uno studio di Facile.it spiega come mai i costi si impennano nelle medesime città e quali sono i capoluoghi interessati.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:31:00 GMT)

Traffico Pasqua e Pasquetta 2018/ Previsioni autostrade - bollettino e viabilità : da oggi aumento circolazione : Traffico Pasqua 2018: autostrade e bollettino e info viabilità. Via all'esodo, da oggi 30 marzo incremento della circolazione stradale per l'esodo Pasquale. I consigli utili(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 05:17:00 GMT)

Dazi - l'Ue preme gli Usa : 'Siamo alleati - no all'aumento'. Ma Trump minaccia : 'Pronti a tassare le auto' : Bruxelles chiede l'esenzione all'aumento delle tariffe di acciaio e alluminio. Il presidente Usa minaccia di tassare anche auto e altri prodotti europei se l'Ue non dovesse abbassare le sue tariffe ...

Bra : in aumento i sequestri di auto non assicurate o senza revisione : Riceviamo dalla Polizia municipale di Bra , Cuneo, e pubblichiamo: "Continua senza sosta l'operazione di controllo "193" della Polizia municipale di Bra, che prende il nome dall'articolo del codice ...

auto - spesi 2 - 95 mld nel 2017 in Italia per le revisioni - +2 - 8% - . In aumento i mezzi controllati - +1 - 9% - : ROMA - Nel 2017 gli Italiani hanno speso 2,95 miliardi di euro per revisionare l'Auto, con un incremento del 2,8% rispetto al 2016, quando la spesa per le revisioni ammontava a 2,86 miliardi di...