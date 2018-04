Raimondo Cataldo ai Knock Out di The Voice lancia l’asta del microfono ma convince il

optimaitalia

(Di giovedì 26 aprile 2018) Nel secondo quartetto che si è esibito per il team di Al Bano, a spuntarla è statoaiOut di The2018, in onda su Rai2 il 26 aprile.Al Bano ha chiesto a tutti i suoi concorrenti di giocare bene la carta dell'adrenalina nelle esibizioni sul palco: "Questo momento rappresenta per loro un passo verso il futuro: a me sta il peso della scelta" ha commentato il cantautore durante la preparazione dei brani.Ad Angela Semeraro, già volto noto al pubblico di Amici di Maria De Filippi per la sua partecipazione al talent di Canale5, è stata assegnata la canzone di Sia, Bird Set Free, allo scopo di mettere in risalto la sua energia e vocalità. A lei è toccato aprire il secondoOut del team di Al Bano, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico in studio.Secondo ad esibirsi, scelto subito alla Blind Audition da Al Bano senza alcuna ...