RAGNO VIOLINO | COS' È E DOVE SI TROVA Morso tra i più velenosi in Italia | cosa accade dopo

Cos'è il RAGNO VIOLINO - vive in Italia ed è velenoso : Innanzitutto due cose: primo, il ragno violino è di origine mediterranea e si trova lungo tutta la penisola Italiana; secondo, è velenoso. Ha sei occhi raggruppati in tre coppie, invece che gli otto ...

Terni - vigile morso dal RAGNO VIOLINO : «Sono vivo per miracolo» : Il ragno lo aveva morso sul braccio mentre faceva lavori in giardino: in pochi giorni il veleno era entrato in circolo minacciando reni, fegato e cuore. Salvato in extremis in ospedale dall'equipe del reparto di malattie infettive che ha capito l'origine

Morso da RAGNO VIOLINO si salva in extremis : Un ufficiale della polizia municipale di Terni è stato protagonista di una vicenda che non ha nulla da invidiare al copione di un film horror. Ma andiamo a ripercorrere quanto accaduto. Stando a quanto si apprende, l'uomo di 59 anni è stato Morso da un ragno violino. Sul momento, probabilmente ignorando la pericolosità dell'aracnide, non ha dato peso all'episodio. D'altronde almeno in una fase iniziale il Morso di questo ragno non dà luogo a una ...

