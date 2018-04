Ragazzino salvato dalle acque del Topino

Tivoli - Ragazzino si impicca per provare il "blackout" : l'ultima moda degli adolescenti. Salvato per un soffio : Ha provato a impiccarsi con il cavo della play station per vedere che effetto fa riprendersi da un arresto cardiaco. È successo a Tivoli, come riporta un articolo del Messaggero, dove un quattordicenne non è morto solo perché Salvato in tempo utile dal padre che l'ha trovato senza sensi nel bagno.Dalle prime ricostruzioni il ragazzino ha cercato di emulare il cosiddetto "blackout", il gioco del soffocamento conosciuto anche ...