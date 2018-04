Raccolta fondi per il tifoso in coma

Omicidio Carlo Macro - al via Raccolta fondi per le spese legali : 'Roma violenta'. Quel che era il titolo di un film poliziottesco di metà anni '70, oggi rappresenta la dura e cruda realtà che ci pone davanti a una serie di notizie di cronaca nera cui siamo quasi assuefatti. Bastano quattro anni perché un delitto efferato, come quello del 33enne Carlo Macro , finisca nel dimenticatoio e torni d'attualità solo per il disperato grido ...

'Emergenza Sorrisi' - Raccolta fondi 'Un messaggio per un Sorriso' : Roma, 23 apr. , askanews, 'Emergenza Sorrisi' lancia la campagna di raccolta fondi 'Un messaggio per un Sorriso': dal 23 aprile al 19 maggio sarà, infatti, possibile sostenere i medici volontari della ...

Bangkok - 45enne italiano in coma dopo incidente. Raccolta fondi della famiglia per riportarlo a casa : Una lotta contro il tempo e la burocrazia per dare una speranza di vita al fratello, entrato in coma dopo un incidente in scooter avvenuto a Bangkok. Sono ore di tensione per Matteo Presciutti e la sua famiglia che vogliono riportare Luca, 45 anni, a Perugia. In questi giorni, però, hanno dovuto fare i conti con una procedura di rientro complicata e costosa. Circa 20mila euro solo per il trasporto aereo e l’assistenza medica. E sarà solo ...

Raccolta fondi per Linda ed Emanuela : Un caso di cronaca che ricevette l'attenzione dei media nazionali per la violenza con la quale una delle due donne, Emanuela, fu aggredita e pestata a sangue . Dopo che le ferite, almeno quelle sul ...

“Mio figlio è morto”. Scatta Raccolta fondi - ma il bimbo è vivo e sta bene : Una donna di Nardò ha invitato il prete della sua parrocchia a raccogliere fondi per organizzare il funerale del figlio morto: il bimbo però era vivo e vegeto.Continua a leggere

Raccolta fondi per un festival di street-art : Con 15 Euro ad esempio vi aggiudicate due spille firmate da Oblo Creature a tema uovo, con 60 una cena indiana con un vip della politica o spettacolo, con 400 Euro adottate una serranda da ...

'Una statua per Gigi Riva' - continua la Raccolta fondi : ROMA - continua con successo l'operazione 'Una statua per Gigi Riva' l'uomo, il campione, il sardo. Si tratta di una iniziativa di un gruppo di professionisti e appassionati cagliaritani che ha ...

FOGGIA - EGIZIANO ARRESTATO PER TERRORISMO/ “Sgozzate gli infedeli” : bimbi indottrinati - la Raccolta fondi Isis : TERRORISMO, FOGGIA: ARRESTATO presidente moschea Al Dawa. Ultime notizie Isis: un 58enne EGIZIANO è finito in manette nell'ambito dell'operazione "Bad Teacher".(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Pattinaggio - birre spillate e Raccolta fondi su internet : così il Fiumicello è riuscito a conquistare il bronzo mondiale : In mezzo alla palestra c’era quella scatola con la scritta “Italia”. Dentro, le tute e i borsoni della Nazionale che significavano una cosa sola: rappresentare il proprio Paese ai campionati del mondo. Un sogno. Matteo De Sabbata racconta a Ilfattoquotidiano.it di quella scatola, di quella tuta, e ammette che il ricordo “ancora oggi un po’ mi fa ridere e un po’ mi commuove”. Ventidue anni, nato a Udine, Matteo è un atleta del gruppo ...

Fundraising - tra dono e metodo : come realizzare un piano di Raccolta fondi : Il Fundraising, non solo come strumento di raccolta fondi, ma anche come modalità di approccio e di lavoro che attraverso valori, strategie e tecniche stimola l’attivazione di risorse e la creazione di valore, sta acquisendo uno spazio sempre maggiore e suscita l’interesse di tante organizzazioni che fino a qualche anno fa non lo consideravano così determinante. Il Fundraising ha delle potenzialità immense e può funzionare laddove nessun altro ...

Un’automobile per Manuel - la Raccolta fondi per il bimbo affetto da linfoma cistico bilaterale : Manuel, un bambino nato a Milano meno di 4 anni fa, è affetto da linfangioma cistico bilaterale, una malattia rara. Quando aveva soli dieci giorni di vita è stato sottoposto a un delicato intervento di asportazione di piccolissime cisti che andavano dalla regione mandibolare al pavimento orale, fino alla regione linguale. Il decorso post-operatorio è apparso sin da subito complicato e, ad appena due settimane dal primo intervento, la presenza di ...

Raccolta fondi per Manuel - nato con una malattia rara : 'Voglio una vita normale' : La vita di Manuel è cambiata il 24 giugno del 2014, quando è venuto al mondo in un ospedale di Milano e i medici gli hanno diagnosticato un 'linfangioma cistico bilaterale'. Una malattia rara che gli ...

Bimbo perde il papà : Raccolta fondi a scuola per aiutare la famiglia : Gara di solidarietà a scuola per aiutare la famiglia di un Bimbo, il cui papà è venuto a mancare improvvisamente per un arresto cardiaco. La morte dell'uomo, già tragica di per sé, ha infatti...

Ruthie Ann Miles / L’attrice di Broadway travolta da un’auto : una Raccolta fondi per le famiglie delle vittime : L’attrice Ruthie Ann Miles, nota soprattutto come interprete di musical, incinta, è stata travolta da una macchina. Morta la figlia di quattro anni e il figlio di un’amica che era con lei.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:31:00 GMT)