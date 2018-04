Questa popolazione ha la milza più grande per nuotare meglio

wired

(Di giovedì 26 aprile 2018) C’è un popolo in Indonesia che, generazione dopo generazione, ha sempre trascorso gran parte della vita nell’attività della pesca subacquea: anche il 60% della giornata lavorativa può avvenire sotto la superficie del mare, distribuendosi tra la caccia di pesci e la raccolta di cetrioli di mare. Uno stile di vita che non ha certo lasciato indifferente il corpo delle persone: i Bajau – così si chiamano – hanno infatti evoluto nei secoli un sistema per poter rimanere sommersi così a lungo. Ha a che fare con la circolazione sanguigna e li ha portati, ci spiega oggi un team internazionale di ricercatori guidati dall’Università di Copenhagen, a sviluppare unaben più voluminosa della nostra, e anche il 50% piùrispetto ai loro vicini dell’entroterra. Tutti i dettagli in questo video, appena diffuso dal canale di Science. (Sarah Crespi/Nguyen Khoi Nguyen/Elizabeth Pennisi/M. A. ...